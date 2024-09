V pražských Holešovicích vznikl nový park, stál desítky milionů

Praha 7 dokončila park U Vody, který lidem nabízí na břehu Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků možnost relaxace, posezení či koupání.

Vybudování parku stálo 46,5 milionu korun, z toho 21 milionů získala radnice z Norských fondů, 18 milionů od magistrátu a zbytek jako příspěvky od developerských firem, které v Praze 7 staví.

Na místě parku bylo dříve nevyužívané odtahové parkoviště z betonových panelů a celá oblast byla zpustlá. V roce 2019 radnice požádala magistrát o svěření pozemků, beton nahradila trávou a místo vybavené venkovní posilovnou zpřístupnila lidem. Zároveň začala připravovat finální řešení nového parku, které poté na základě soutěže zpracoval ateliér YYYY.

Návštěvníci parku v něm najdou řadu míst k posezení, ohniště, venkovní učebnu či cvičební prvky. „Už sám název parku napovídá, že je úzce spojen s vodou, vznikly zde proto zcela nové vstupy do řeky i vodní prvky, jako je jezírko na osvěžení nebo studánka s pitnou vodou,“ uvedl radní Prahy 7 Jiří Knitl (Praha 7 Sobě).

Zeleň radnice zachovala v přírodním charakteru a doplnila výsadbou připomínající ovocný sad, uvedl radní. Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) v parku podle ředitele Tomáše Jílka umístila desítky lamp vybavených LED svítidly, které po 22:00 snižují intenzitu světla. Městská Technická správa komunikací (TSK) pak již v dubnu zprovoznila parkem procházející cyklostezku a vybudovala také korzo vedoucí podél řeky, které je určeno převážně pro pěší.

Park od sousední holešovické ulice Varhulíkové částečně odděluje vysoká protipovodňová zeď a celý se nachází v aktivní povodňové zóně. Podle místostarostky Prahy 7 Lenky Burgerové (Praha 7 Sobě) to znemožnilo například původní plán umístit v parku zahradní restauraci. Na místo toho podle ní radnice ve spolupráci s magistrátem otevřela občerstvení v budově, která se nachází u vstupu do parku z Varhulíkové. Kromě toho jsou v ní také bezbariérové toalety a v patře dvě třídy mateřské školy.

Na přípravách projektu nového parku se podíleli občané městské části, rozhodli například o názvu park U Vody. Burgerová dodala, že cílem vedení Prahy 7 je park dále rozvíjet a pod mostem Barikádníků by mohl v budoucnu vzniknout skatepark pro koloběžky.