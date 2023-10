TEST: S novými Apple Watch Ultra má cenu vyrazit do Alp. Klidně bez nabíječky

Do hor, do jezer, do fitka i na běžné nošení. Nový nejvyšší model Apple Watch s přízviskem Ultra jsou ideálním společníkem pro lidi žijící aktivním životem, v němž se propojuje kariéra, osobní život a zdravý lifestyle. A baterie vydrží tři dny, což je oproti standardním hodinkám z dílny Apple, ale i oproti velké spoustě konkurentů, opravdu hodně. Zvláště když je využíváte jako druhý displej mobilu.

Nové Apple Watch Ultra 2 jsou povedené. Možná nepřinášejí tolik revolučních novinek pro vlastníky prvních Ultra hodinek od Applu, ale pro všechny ostatní uživatele nositelné elektroniky ano.

Hlavní výhodou je skutečně vysoká odolnost. Hodinky vydrží leccos, takže se nemusíte bát s nimi vyrazit na pořádný víkend plný dobrodružství. Já si je vzal například do Alp, kde se stejně spolehlivě chovaly při horském hikingu i při plavání v jezeru. Právě na těchto dvou aktivitách se přitom skvěle ukazují hlavní přednosti řady Ultra.

Vždy zpátky domů

Pro turisty, nebo moderně hikery, jsou Ultra 2 skvělým společníkem. Stejně jako ostatní hodinky mají přesný kompas, pokud si ho tedy zvolíte jako nativní ciferník, máte jej takřka permanentně na očích. Totéž platí pro měření nadmořské výšky.

Ale to jsou spíše drobnosti. Zásadnější je propojení s mapami. Ať už využíváte nativní aplikaci Mapy od Applu, nebo třeba Google Maps, po vytyčení trasy na telefonu (je to pořád uživatelsky nejlepší), již můžete mobil klidně schovat do batohu, protože na hodinkách uvidíte vše podstatné. A to včetně upozornění na úseky, které jsou nebezpečné (zejména kvůli převýšení a terénu), což nabízí zejména výrazně vylepšené Mapy právě od Applu.

Právě nativní aplikace pak nabízí i velmi důležitou funkci. Pokud zadáváte jako cílovou destinaci nějakou horskou boudu, můžete přímo z hodinek boudu kontaktovat. Pro turisty, ale třeba také houbaře, kteří vyrazili do neznámého terénu, je pak zcela zásadní funkce Návrat. Ta totiž uživateli umožní nastavit start cesty, a když se hiker ztratí, může aktivovat právě funkci Návrat, která jej vrátí bezpečně do začátku cesty. Příjemný bonus je uchování lokace zaparkovaného vozidla, k němuž vás hodinky také dovedou.

Dotek vody

Pokud si po náročném hiku chcete odpočinout nebo si jen tak užít plavání v alpském jezeře, není třeba hodinky sundávat. Naopak. Při kontaktu s vodou se hodinky automaticky přepnou do režimu Hloubka. Tedy pokud předem nezapnete některý z plaveckých módů v aplikaci cvičení.

Aplikace Hloubka automaticky měří hloubku, ve které se Apple Watch zrovna nacházejí, a také teplotu vody. Výhodou je, že díky vysoce kvalitnímu displeji máte i pod vodou možnost stále odečítat čas. Pokud jste potápěči, tak samozřejmě také několik klíčových ukazatelů, včetně aktuální a maximální hloubky a času stráveného pod vodou.

Baterka na víkend

Spolehlivost nových Apple Watch se neukazuje jen funkcemi, ale možná dokonce především tím, že jsou prostě držák. Při nějakých dvou týdnech nošení jsem je nabíjel šestkrát, ale jen asi dvakrát to bylo z nutnosti, že by nejspíš nevydržely dalších několik hodin. Víkend plný sportovních aktivit zvládnou v pohodě. Ve spojení s opravdu velkým a skvěle čitelným displejem, na němž není problém projít i velmi dlouhé e-maily, to je skoro zázrak.

Nejnovější top model Apple Watch rozhodně patří do nejvyšší třídy nositelné elektroniky, a to nejen cenou (která je vstřícnější než vloni při uvedení 1. generace Apple Watch Ultra), ale také funkcionalitami. Uživatele konkurenčních zařízení, zejména Garmin či Suunto, nejspíš nepřimějí přejít k Applu, nicméně právě uživatelé Applu nyní mají zařízení srovnatelné, v lecčems i překonávající nejlepší sportovní smart watches. A jasnou výhodou je Apple Pay, které jiná platforma prostě nemá.