Startuje podcast Sedm hříchů dobré společnosti. S vlivnými osobnostmi se zaměří na společenská tabu
Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.
Kde je hranice svobody jednotlivce a kde začíná zodpovědnost vůči celku. I to je jedna z otázek, na které hledá odpovědi nová podcastová série Sedm hříchu dobré společnosti. Ten startuje nyní na portálu newstream.cz a najdete jej na svých oblíbených podcastových platformách.
Moderátorka Sara Polak v ní navazuje na výzkum LIMINAL při CIIRC ČVUT, který se zabývá tím, jak se lidé, instituce a společnosti adaptují na technologické a společenské změny.
„Sedm hříchů je pro mě jakousi laboratoří současné společnosti. Vezmeme velmi rozdílné lidi a místo správných odpovědí hledáme, co je skutečně žene dopředu, co je drží pohromadě a kde jsou jejich rozpory. Protože jestli chceme přemýšlet o společnosti v době AI, musíme nejdřív docela dobře rozumět člověku,“ uvádí moderátorka.
Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.
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Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.
„Překvapuje mě totiž, že čím víc mluvíme o technologické budoucnosti, tím víc se vracíme k úplně základním lidským věcem. Od rappera přes anarchistu, chirurga a byznysmena až po režiséra nebo olympionika se opakovalo vzdělání, rodina, blízcí lidé, smysluplná práce, selský rozum a emoce,“ naráží Sara Polak na skladbu hostí, s jejichž názory se budete moci v podcastu setkat.
Společnost a její hříchy
Série navazuje na konference Good Company Circle, kterou založila Eva Prokešová ze společnosti JT International a již vloni pořádal portál newstream.cz. A během této konference se tato série nepřímo začala rodit.
„Se Sarou se známe právě z posledního ročníku Good Company Circle. Přišla za mnou a rozpovídala se o společnosti a jejím možném výzkumu na téma hedonistické společnosti. A mě v tu chvíli napadlo: Co kdybychom natočili podcast o sedmi hříších dnešní společnosti? A co jiného může dobře vystihnout dnešní „dobrou“ společnost než právě její hříchy?“ vysvětluje Eva Prokešová z JT International, která je partnerem podcastu.
„Konference už otevřela řadu společenských témat, u kterých jsme cítili, že si zaslouží mnohem větší prostor. Podcast nám umožňuje jít víc do hloubky, přinášet různé pohledy a zároveň dostat tato témata i k lidem mimo samotnou konferenci,“ dodává Prokešová.
Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.
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Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.
Výrazní hosté
A s kým se v jednotlivých epizodách setkáte? V pilotním dílu, který na newstreamu najdete 16. září, Sara Polak přivítá Martina Urzu a Martina Pohla alias Řezníka. Společně projdou průřezově témata, o kterých se běžně nemluví, protože máme dojem, že by se do „dobré“ společnosti nehodila. Paradoxně to přitom není intoxikace ani sex, shodují se Pohl i Urza. Podle nich je pro dnešní západní společnost nejsložitější hovořit otevřeně o smrti, umírání a bolesti, kterou přináší.
V dalších dílech vystoupí například Viktor Tauš a Pavel Eichler, kteří otevřeně promluví o dopadech závislosti, Markéta Fáberová a Lilia Khousnoutdinova se budou věnovat sexu a dominanci a Václav Marhoul a Fabiána Richter promluví o násilí.
„Podcast nevnímáme jako uzavřený projekt, ale spíš jako další krok. Chceme dál otevírat témata, která ve společnosti rezonují, propojovat různé pohledy a vytvářet prostor pro debatu, která nekončí jednou konferencí,“ uzavírá Eva Prokešová z JT International.
Podcast Sedm hříchů společnosti vznikl z iniciativy JT International a premiérový díl najdete každou druhou středu na newstream.cz, na svých oblíbených podcastových platformách a také na Youtube Good Company Circle.
Vzdělávání čeká největší proměny za desítky let. A nejde jen o vzdělání dětí, ale o proměnu paradigmatu – vzdělávat se totiž bude muset každý, kdo bude chtít zůstat relevantní v rychle se měnícím světě. Vzdělávání se bude věnovat konference Good Company Circle 2025.
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Vzdělávání čeká největší proměny za desítky let. A nejde jen o vzdělání dětí, ale o proměnu paradigmatu – vzdělávat se totiž bude muset každý, kdo bude chtít zůstat relevantní v rychle se měnícím světě. Vzdělávání se bude věnovat konference Good Company Circle 2025.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.