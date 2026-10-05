Sucho vrací minulost. Vranovská přehrada odhalila zbytky zatopené obce
Sucho znovu mění podobu Vranovské přehrady. Hladina klesla natolik, že se po letech vynořily základy domů, kamenné sklepy a zbytky zdí původní obce Bítov, která zmizela pod vodou při stavbě nádrže.
Kvůli dlouhodobě nízkému stavu vody se na Vranovské přehradě na Znojemsku znovu objevily pozůstatky zatopené vesnice Bítov. Hladina klesla natolik, že jsou nyní vidět základy někdejších domů, kamenné sklepy i části zdí. Nádrž je podle Radka Špatky z Povodí Moravy naplněná přibližně ze 30 procent.
Hladina se nyní nachází ve výšce 338,34 metru nad mořem. Za ideální stav lze podle Špatky považovat kótu 348,45 metru nad mořem, tedy zhruba o deset metrů výše. Nejde ale o úroveň, které by přehrada v posledních letech běžně dosahovala, a proto podle něj nelze jednoduše říct, o kolik je nynější stav pod normálem.
Hladina je níž než při suchu v letech 2017 a 2018
Současná úroveň je dokonce o něco nižší než při vyvrcholení suchých let 2017 a 2018, kdy hladina klesla na 338,64 metru nad mořem. Ještě nižší hodnoty ale Vranovská přehrada zaznamenala v minulosti. V roce 1964 se hladina dostala na 335 metrů a v roce 2010 na 337,16 metru nad mořem.
Průměrný odtok z nádrže nyní činí přibližně tři metry krychlové za sekundu. V létě byl kvůli potřebě vody pro závlahy zhruba dvojnásobný. Další výraznější omezení ale podle Povodí Moravy není možné, protože je nutné zachovat minimální průtok v řece a zajistit také další odběry vody pod přehradou.
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Money
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Pod vodou zmizela celá obec
Nízká hladina tak znovu odhalila část historie, která je většinu času ukrytá pod vodní hladinou. Původní Bítov zmizel při výstavbě přehrady na začátku 30. let minulého století. Více než 400 obyvatel se tehdy muselo přestěhovat do nově vybudované vesnice nad nádrží.
Jako jediný zůstal stát kostel, který se později stal turistickou atrakcí. Výletní lodě kolem něj mohly plout, v 60. letech byl ale z bezpečnostních důvodů odstřelen. Pozůstatky původní obce se podobně jako dnes objevily také během suchých let 2017 a 2018.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.