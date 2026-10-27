Reportáž: Slapy mizí před očima. Mastník odhalil dno, rybářská sezona končí na suchu
Ještě v létě tu kotvily lodě a rybáři nahazovali pruty. Teď připomíná zátoka Mastníku na Slapské přehradě spíš vyprahlé říční koryto. Voda ustoupila o desítky metrů, odhalila kamenité břehy, nánosy bahna i staré pařezy.
Podzimní slunce prosvětluje barevné lesy kolem Mastníku, ale pohled k vodě připomíná spíš měsíční krajinu. Hladina ustoupila daleko od původních břehů a odkryla rozsáhlé plochy bahna, kamení i staré pařezy. Lodě zůstaly vysoko nad vodou a místa, odkud se ještě nedávno pohodlně rybařilo, jsou dnes obtížně přístupná. Z někdejší zátoky se na některých místech stal jen úzký proud, který si razí cestu obnaženým dnem.
Proč ze Slap mizí voda?
Za výrazným poklesem hladiny stojí mimořádné hydrologické sucho. Kvůli nízkým přítokům do Orlické přehrady začalo Povodí Vltavy začátkem září poprvé v historii využívat zásoby vody ze Slap k zajištění potřebného průtoku Vltavy pod Prahou. Hladina Slapské přehrady proto postupně klesala a odhalovala části krajiny, které jsou běžně pod vodou. Kvůli přetrvávajícímu suchu byl navíc začátkem října vyhlášen stav nedostatku vody.
Pro rybáře znamená pokles hladiny nezvyklý závěr sezony. Oblíbená lovná místa jsou daleko od vody a přístup k ní komplikují strmé, místy bahnité břehy.
Vláda chce znovu rozjet Národní koalici proti suchu a poslat do vodních opatření čtyři miliardy korun. Vedle menších projektů na zadržování vody v krajině mají být klíčové nové přehrady. Speciální zákon, který má vymezit 20 chystaných vodních nádrží, by kabinet měl projednat na podzim.
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Politika
Vláda chce znovu rozjet Národní koalici proti suchu a poslat do vodních opatření čtyři miliardy korun. Vedle menších projektů na zadržování vody v krajině mají být klíčové nové přehrady. Speciální zákon, který má vymezit 20 chystaných vodních nádrží, by kabinet měl projednat na podzim.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.