Šifra mistra Leonarda v praxi: AI rozluštila Napoleonův tajný dopis z roku 1809 – a nejen to
Když Napoleon nařídil sepsat válečný dopis v šifře, vznikla tím hádanka, která byla nevyřešená více než 200 let, dokud ji umělá inteligence (AI) nerozluštila během několika hodin. Ať už jde o dešifrování korespondence nebo o to, aby promluvily starověké ohořelé papyry, AI otevírá nové cesty pro historický výzkum, napsala agentura AFP.
Carter Church, 27letý inženýr v oboru AI, tak rozluštil dopis adresovaný jednomu z Napoleonových generálů. Tajná zpráva z roku 1809, popisující pozice francouzských a spojeneckých vojsk, byla zveřejněna v on-line univerzitním archivu.
Bez digitálních nástrojů by tento úkol mohl trvat týdny, model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI, tvůrcem ChatGPT, ho ale zvládl za pouhých šest hodin. „Umělá inteligence přináší především vytrvalost,“ říká Church.
Schopnost přečíst text i na srolovaném papyru
Papyry z Herculanea, které v roce 79 našeho letopočtu zničil výbuch sopky Vesuv a dlouho zůstávaly skryty, nyní také začínají odhalovat svá tajemství. Svitky jsou příliš křehké na to, aby je bylo možné rozvinout, aniž by hrozilo riziko jejich zničení, proto vědci použili rentgen a následně je analyzovala AI, která odhalila písmo a umožnila přečíst jejich obsah.
Válka může během pár minut zničit něco, co přežilo stovky let. Česká Archa III proto na Ukrajině vytváří detailní digitální kopie památek a uměleckých děl, aby jejich podoba nezmizela ani tehdy, když originál zasáhne dron nebo raketa. Projekt Národního muzea a Nadace Karel Komárek Family Foundation teď zaujal i časopis TIME, který ho zařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2026. Jde o první samostatnou českou iniciativu v historii tohoto prestižního výběru.
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Válka může během pár minut zničit něco, co přežilo stovky let. Česká Archa III proto na Ukrajině vytváří detailní digitální kopie památek a uměleckých děl, aby jejich podoba nezmizela ani tehdy, když originál zasáhne dron nebo raketa. Projekt Národního muzea a Nadace Karel Komárek Family Foundation teď zaujal i časopis TIME, který ho zařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2026. Jde o první samostatnou českou iniciativu v historii tohoto prestižního výběru.
Vědci v červnu oznámili první úplné virtuální rozvinutí papyru uchovávaného v neapolské Národní knihovně. Odhalený text je stoický traktát věnovaný etice, uvedla docentka papyrologie na Neapolské univerzitě Federica Nicolardová.
Francouzský Národní institut pro výzkum v oblasti digitálních věd a technologií v rámci projektu Back in Time (Zpátky v čase) sdružuje historiky, kryptografy a odborníky na AI s cílem vyvinout nástroj, který bude schopen přepisovat a dešifrovat starou tajnou diplomatickou či vojenskou korespondenci.
Na rozluštění čekají tisíce listin
V evropských archivech na své objevení čekají tisíce dokumentů zašifrovaných proto, aby znemožnily nepříteli porozumět zachycené zprávě. Tyto dokumenty se skládají z trojúhelníků, kruhů nebo vymyšlených znaků.
Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
Dokud AI nezačne zabíjet lidi, nebudeme dělat nic, varuje jeden z největších investorů
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Varování před rychlým vývojem umělé inteligence – a potřebou zavést bariéry či omezení – začínají přicházet z mnoha stran. Po zkušených vývojářích a šéfech firem, včetně Sama Altmana z OpenAI a nejnověji šéfa Anthropiku Daria Amodeie, přichází další temné varování – tentokrát od známého investora Grega Jensena z Bridgewateru. Podle něj lidstvo začne skutečně jednat až ve chvíli, kdy AI začne zabíjet lidi – tedy pozdě.
„Existují celá staletí, o nichž nemáme vůbec žádnou představu,“ říká kryptografka z institutu a vědecká vedoucí projektu Cécile Pierrotová. Výzkumníci chtějí výkon modelu ještě vylepšit, ale díky tomuto technologickému pokroku Pierrotová doufá, že přinese poznatky a mnohem širší pohled na historii.
V historických vědách přináší umělá inteligence další převrat, a to v měřítku. Projekt Midrash realizovaný pařížskou vysokou školou EPHE – PSL využívá AI k přepisu milionů stránek rukopisů a vytvoření obrovských korpusů o židovské kultuře, v nichž lze vyhledávat.
„Přepisujeme deset milionů stran hebrejských rukopisů. Je to obrovský projekt. Žádný člověk by takové množství nedokázal zpracovat,“ tvrdí vedoucí studia historických věd na škole Daniel Stökl Ben Ezra.
Facebook z minulosti
Takto digitalizované texty zásobují obrovské databáze, které umožňují provádět rešerše v dříve nepřístupných korpusech. Stökl Ben Ezra tento soubor přirovnává k jakémusi obrovskému facebooku minulosti, v němž mohou historici odhalovat souvislosti mezi osobami, místy, texty nebo myšlenkami rozptýlenými v milionech dokumentů.
Nejinteligentnější umělá inteligence světa je tu. Tedy nejspíše. Manažer OpenAI mluví o novém modelu jako chytrá horákyně, je to nejinteligentnější AI, anebo trochu není. Každopádně s tím, jak se lidstvo blíží milníku superinteligence, se začínají dít věci na poli byznysu.
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Nejinteligentnější umělá inteligence světa je tu. Tedy nejspíše. Manažer OpenAI mluví o novém modelu jako chytrá horákyně, je to nejinteligentnější AI, anebo trochu není. Každopádně s tím, jak se lidstvo blíží milníku superinteligence, se začínají dít věci na poli byznysu.
Takto se podařilo spojit fragmenty z káhirské Genizy, souboru židovských rukopisů roztroušených po celém světě.
Metodologická revoluce se dotýká i archivů pařížské katedrály Notre-Dame. Tým výzkumníků v rámci projektu e-NDP vycvičil AI k přepisu 14 600 stránek latinských středověkých záznamů kapitulní rady katedrály.
Tato práce díky míře rozpoznávání znaků pohybující se mezi 88 a 94 procenty v závislosti na svazcích zejména odhalila informace o každodenním životě katedrály, stavebních pracích, personálu či péči o opuštěné děti, říká historička a vedoucí projektu Julie Claustreová.
Provedení stejné práce ručně by podle ní trvalo několik desítek let. „Nejde ale jen o úsporu času. Automatizace u takovýchto korpusů umožňuje výzkumy, které dříve nebyly možné, a tím mění podmínky výzkumu,“ dodala.
Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
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Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.