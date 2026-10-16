Časopis TIME ocenil český nápad, který chrání památky před válkou
Válka může během pár minut zničit něco, co přežilo stovky let. Česká Archa III proto na Ukrajině vytváří detailní digitální kopie památek a uměleckých děl, aby jejich podoba nezmizela ani tehdy, když originál zasáhne dron nebo raketa. Projekt Národního muzea a Nadace Karel Komárek Family Foundation teď zaujal i časopis TIME, který ho zařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2026. Jde o první samostatnou českou iniciativu v historii tohoto prestižního výběru.
Když se mluví o válečných škodách, většinou se počítají zničené domy, mosty nebo infrastruktura. Mnohem hůř se ale vyčísluje ztráta kulturního dědictví. Obrazu, sochy, rukopisu nebo historického předmětu, který přežil několik generací a může zmizet během jediného útoku.
Právě proti tomu vznikla Archa III. Český projekt, který se dnes pohybuje přímo po Ukrajině, dokáže ohrožené památky zachytit ve 3D tak podrobně, aby jejich digitální podoba zůstala zachovaná pro výzkum, dokumentaci i případnou budoucí obnovu.
Teď se dostal i do světového hledáčku. Časopis TIME zařadil Archu III do výběru Best Inventions of 2026, v němž každoročně představuje inovace s výrazným společenským dopadem. Pro Česko je to premiéra. Žádná samostatná česká iniciativa se do tohoto výběru za jeho 26letou historii dosud nedostala.
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Technologie přijede za památkou
Archa III funguje jako mobilní digitalizační stanice. Ve speciálně upraveném voze Volkswagen Crafter jsou dva fotogrammetrické roboty vybavené kamerami. Jeden pracuje přímo uvnitř vozu, druhý lze převézt do muzea nebo jiného objektu a digitalizovat i předměty, které jsou příliš křehké, cenné nebo z bezpečnostních důvodů nemohou opustit své místo.
Právě mobilita je jednou z hlavních výhod projektu. Archa nepřeváží ohrožené kulturní dědictví k technologiím, ale technologie přijíždí za ním.
TIME ocenil dopad i originalitu
Při sestavování letošního výběru TIME hodnotil mimo jiné originalitu, účinnost, inovativnost a společenský dopad jednotlivých projektů. Archa III podle organizátorů tato kritéria splnila.
„Považujeme je za důkaz, že naše práce na projektu Archa má význam i v celosvětovém měřítku,“ uvedl ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý. Nadace projekt iniciovala a poskytla na jeho vývoj celkem 18 milionů korun.
Národní muzeum zajistilo výrobu mobilní stanice, vývoj technologií i metodiku digitalizace. Jeho odborníci zároveň školí ukrajinské specialisty, kteří zařízení používají přímo v terénu.
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Data mohou pomoci při obnově
Vzniklé digitální záznamy se ukládají do zabezpečeného cloudového prostředí, které zatím z bezpečnostních důvodů není veřejně přístupné. Data mohou v budoucnu posloužit nejen k dokumentaci a výzkumu, ale také jako podklad pro případnou obnovu poškozených památek.
Archa III už byla nasazena v Národní architektonicko-historické rezervaci Starobylý Černihiv. V blízké době se má přesunout do Lvovské národní galerie umění Boryse Voznyckého.
Archa má další dvě sestry
Archa III není jediným projektem svého druhu. Nadace Karel Komárek Family Foundation spolu s Národní knihovnou připravuje také Archu II, která se zaměří na digitalizaci vzácných knih a rukopisů na Ukrajině.
Už dříve vznikla Archa I, mobilní konzervační pracoviště. Od ledna 2025 podle údajů projektu ošetřilo a stabilizovalo 36 166 stran ve 2308 historických dokumentech.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.