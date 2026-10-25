Sedmnáct metrů s žebříkem i garáž se sutí za 300 tisíc. Realitní paskvil má co nabídnout
Cihlová klenba, malá kuchyňská linka a patro, do kterého se šplhá po žebříku. Za 17 metrů čtverečních na pražských Vinohradech požaduje inzerát téměř dvanáct tisíc korun měsíčně. I takové nabídky se dostávají do facebookové skupiny Realitní paskvil. Pobaví, překvapí a připomenou otázku, která při hledání bydlení zaznívá stále naléhavěji: co vlastně za své peníze dostanete?
Realitní inzerce může být zábavné čtení. Zvlášť pokud zrovna nemusíte řešit stěhování a máte kde bydlet. Stačí porovnat fotografie, popis a cenovku. To, co na prvním snímku vypadá jako osobité bydlení, se při bližším pohledu může ukázat jako prostor vyžadující značnou dávku přizpůsobivosti. Facebooková skupina Realitní paskvil takovým nabídkám poskytuje další publikum. Tentokrát ovšem takové, které vedle adresy a počtu metrů zajímají i jejich zvláštnosti.
Ne každá neobvyklá nemovitost si přitom zaslouží posměch. Starý dům může nabídnout dobrý základ pro rekonstrukci a výrazný interiér zase přesně odpovídat něčímu vkusu. Pozornost si zaslouží především rozdíl mezi prezentací, praktickou využitelností a požadovanou cenou. Právě jejich kombinace může proměnit obyčejný inzerát v námět k debatě.
Vinohrady za necelých 12 tisíc. Má to ale háček
V pražské Jagellonské ulici se prý pronajímá „atypický byt“ o výměře 17 metrů čtverečních za 11 900 korun měsíčně. V přepočtu jde o 700 korun za metr.
Fotografie zachycuje prostor s klenutým stropem, přiznaným cihlovým zdivem a drobnou kuchyňskou linkou. Část výšky využívá vestavěné patro, na které vede strmý žebřík. Nad jeho podlahou už ovšem klenba ponechává jen nízký prostor. Označení „atypický“ tu není pouhou ozdobou inzerátu: vystihuje uspořádání, které by si zájemce měl při prohlídce důkladně vyzkoušet.
Cihly a klenba mohou působit útulně, zvlášť na fotografii. Při každodenním bydlení ale přijdou na řadu méně fotogenické otázky. Kam uložit oblečení, kde sušit prádlo, jak pohodlně se pohybovat mezi jednotlivými částmi prostoru? Vinohradská adresa může být velkou předností, sama o sobě však odpovědi nenabízí.
Dvě lůžka a ulička mezi nimi
Další sdílená nabídka ukazuje úzký pokoj se dvěma lůžky podél protilehlých stěn. Mezi nimi zbývá průchod, u vstupu stojí skříň a stůl, na druhém konci je okno. Viditelná část inzerátu zmiňuje studentské bydlení poblíž brněnské Staré osady a cenu 12 tisíc korun při obsazení jedním člověkem. Autor příspěvku nabídku doprovodil poznámkou „4 čtvereční metry za sedmičku, neber to“.
Investiční garáž? Nejdřív odklidit suť
Jiný příspěvek s ironickou otázkou „Investiční garáž?“ zachycuje nabídku řadové garáže za 300 tisíc korun. Na fotografii jsou poškozená vrata, odkryté zdivo a hromady stavební suti, část překrytá modrými plachtami. Bez znalosti lokality, stavu celé stavby a rozsahu prodávaného majetku nelze cenu posoudit. Prezentace ale rozhodně nevyvolává představu, že nový majitel jen převezme klíče a zaparkuje. Spíš otevírá otázku, kolik práce a dalších peněz bude následovat po koupi.
Cena versus každodenní realita
U podobných nabídek není nejzajímavější samotná cenovka, ale to, co za ni zájemce dostane. Sedmnáct metrů na Vinohradech může někomu vyhovovat, stejně jako sdílený pokoj v Brně. Rozhodující jsou kompromisy, které s tím přicházejí: minimum soukromí, nedostatek úložného prostoru nebo každodenní šplhání po žebříku. Atraktivní adresa je výhodou, další metry ani pohodlnější dispozici ale nenahradí.
Realitní paskvil tak vedle pobavení nabízí i docela užitečný pohled na způsob, jakým se nemovitosti prodávají a pronajímají. Slovo „atypický“ může označovat originální řešení, ale také uspořádání, na které si budete muset zvykat. A garáž za 300 tisíc korun může vypadat jako dostupná investice jen do chvíle, než začnete počítat náklady na její opravu.
Co si majitel řekne, nemusí dostat
Cena v inzerátu navíc vypovídá především o představě prodávajícího či pronajímatele. Jestli ji někdo přijme, případně o kolik se při jednání sníží, ze sdíleného screenshotu nezjistíme. Ani sbírka nejbizarnějších nabídek proto není obrazem celého trhu. Dobře ale ukazuje, proč se vyplatí číst za líbivá přídavná jména a prohlížet i detaily fotografií. Mezi „má to potenciál“ a „tady se mi bude dobře bydlet“ totiž může zbývat dost práce, peněz i schodů. Nebo příček žebříku.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.