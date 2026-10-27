Proteinová krize dorazila do Česka. Není dost syrovátky, fitnesáci si připlatí stovky navíc
Protein v jogurtu, tyčince i hotovém nápoji. Boom potravin s vysokým obsahem bílkovin má svou cenu. Syrovátka zdražuje a výrobcům sportovní výživy chybí surovina. Dopady už pociťují i čeští zákazníci. Některé produkty se měsíce neprodávají, jiné se vracejí s vyšší cenovkou.
Pět měsíců vyjednávání a obvolávání dodavatelů. Tak popisuje Adam z pražského podniku Kouloniál snahu vrátit do nabídky e-shopu syrovátkové proteiny, na jejichž nedostupnost se zákazníci opakovaně ptají. Výrobu se podle něj nyní podařilo zajistit, původní cenové podmínky jsou ale pryč. Kilogramové balení má nově stát 1199 korun a obchod nejprve zjišťuje, kolik zákazníků je za tuto cenu skutečně ochotno nakoupit.
Surovina zdražila několikanásobně
Pod tlakem jsou především vysoce koncentrované syrovátkové bílkoviny. Patří mezi ně WPC 80, koncentrát používaný jako základ řady běžných proteinových směsí, a WPI, izolát s ještě vyšším podílem bílkovin. Právě u výrobků, v nichž tyto suroviny tvoří většinu obsahu, mají rostoucí náklady výrazný dopad.
Češi jedou v doplňcích stravy. Bere je 84 procent lidí. Kvalitu přitom většina staví nad cenu. Jenže v tom, co přesně „kvalitní doplněk“ znamená, už mají trošku „hokej“. Nejvíc frčí hořčík, s odstupem pak vitamin C a D.
Hořčík, céčko a déčko. Češi doplňky milují, v kvalitě ale tápou, ukazuje průzkum
Enjoy
Češi jedou v doplňcích stravy. Bere je 84 procent lidí. Kvalitu přitom většina staví nad cenu. Jenže v tom, co přesně „kvalitní doplněk“ znamená, už mají trošku „hokej“. Nejvíc frčí hořčík, s odstupem pak vitamin C a D.
Americký server Food Business News v srpnu 2026 uváděl, že spotová cena WPC 80 vzrostla za přibližně tři roky na pětinásobek. Evropská čísla v podkladech ukazují růst z přibližně 12 500 na 27 500 eur za tunu mezi říjnem 2025 a červencem 2026, tedy o 120 procent během devíti měsíců.
Tak prudký pohyb se ovšem automaticky nerovná stejnému zdražení hotového výrobku. „Tato čísla se týkají velkoobchodních cen surovin, nikoli koncových cen proteinů v e-shopu,“ upozorňuje prodejce Fitness007. Výrobci a prodejci podle něj část nárůstu nákladů tlumí, jejich prostor ale postupně slábne.
České obchody už ceny neudrží
Zdražování připouští také BrainMarket. „Ano, také u nás půjdou ceny části proteinů mírně nahoru. Hlavní proteinové suroviny jsou dnes násobně dražší,“ uvádí obchod. Citlivé jsou na tento vývoj zejména směsi s vysokým zastoupením syrovátkového koncentrátu či izolátu.
Například u čokoládové varianty BrainMax Grass-fed Whey Proteinu tvoří WPC podle dodaných údajů 92 procent receptury. LAUF Protein zase kombinuje nativní koncentrát a izolát v poměru jedna ku jedné, takže jej zasahuje zdražování obou vstupů. Kouloniál pak vedle vyšší ceny řeší i základní otázku, zda bude mít vůbec co prodávat. „Náš dodavatel se celou tu dobu k poctivé syrovátce prostě neměl jak dostat,“ popisuje Adam několikaměsíční výpadek.
Experti zabývající se dlouhověkostí tvrdí, že je pro naše zdraví tak klíčový, že hladina glutathionu v našich buňkách se stává předpovědí délky života. Jeho produkci lze ale podpořit správnou stravou a vhodně zvolenými doplňky stravy.
Biohacking: "Mistr antioxidant", který předpoví délku našeho života
Enjoy
Experti zabývající se dlouhověkostí tvrdí, že je pro naše zdraví tak klíčový, že hladina glutathionu v našich buňkách se stává předpovědí délky života. Jeho produkci lze ale podpořit správnou stravou a vhodně zvolenými doplňky stravy.
O bílkoviny se už nehlásí jen sportovci
Za napjatou situací stojí souběh rostoucí poptávky a omezených výrobních kapacit. Syrovátkové bílkoviny dnes nesměřují pouze do potréninkových šejků. Výrobci je přidávají také do tyčinek, jogurtů nebo hotových nápojů, a sportovní výživa tak o surovinu soutěží s širším potravinářským trhem.
Další poptávku podle podkladů přinášejí rostoucí zájem o bílkoviny v souvislosti s užíváním léků na hubnutí ze skupiny GLP-1 i odběratelé na světových trzích včetně Číny. Nabídka přitom nedokáže reagovat okamžitě. Zpracování vysoce koncentrovaných mléčných bílkovin vyžaduje specializované filtrační a sušicí technologie, což vyžaduje dlouhodobé investice.
Pro zákazníky to znamená kombinaci vyšších cen a nejisté dostupnosti oblíbených výrobků. Pro obchody zase obtížné rozhodování, kolik drahé suroviny či hotových směsí objednat a jakou cenu ještě kupující přijmou. Kouloniál si proto odpověď nejprve zjišťuje přímo u nich: návrat proteinu je možný, rozhodne ale ochota zaplatit za kilogram 1199 korun.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.