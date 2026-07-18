OBRAZEM: Nové lákadlo Pošumaví. Na vrcholu Libína se otevřela zrekonstruovaná rozhledna, vidět lze i Alpy
Po tři čtvrtě roce se turistům znovu otevřela kamenná rozhledna na Libíně u Prachatic. Rekonstrukce památky z roku 1883 stála téměř osm milionů korun a město si od ní slibuje nové turistické lákadlo Pošumaví. Za dobré viditelnosti je z 27 metrů vysoké věže vidět až na Alpy.
Po tři čtvrtě roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína s nadmořskou výškou 1094 metrů stála téměř osm milionů korun. Vedení Prachatic věří, že se rekonstruovaný objekt stane vyhledávanou turistickou atrakcí, řekl prachatický místostarosta Jan Kotrba (Prachatice Společně).
Šumava není jen Kvilda nebo Modrava
„Jsme nedaleko Českého Krumlova, kam míří tisíce turistů. Libín by se i pro ně mohl stát novým lákadlem. Navíc chceme ukázat, že Šumava není jen Kvilda nebo Modrava, ale že zde máme i další zajímavá místa. Snad rozhledna na Libíně pomůže rozbít overturismus některých lokalit,“ uvedl Kotrba.
Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.
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Reality
Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.
Rekonstrukce rozhledny, která byla postavena v roce 1883 a z níž lze za dobré viditelnosti spatřit i Alpy, se mimo jiné týkala nové fasády, oken nebo dveří. Kotrba dodal, že vstup na rozhlednu je zatím zdarma. „Máme potíže s turniketem, které musí dodavatel odstranit. Do té doby proto nebudou návštěvníci za vstup na rozhlednu nic platit,“ řekl. Následně bude cena za vstupenku 20 korun.
U rozhledny stojí také nově zrekonstruovaná Horská chata Libín, kde se návštěvníci mohou občerstvit, dát si denní menu nebo se i ubytovat. Otevřeno má denně od 11:00 do 18:00.
Jedná se o další projekt, který město na Libíně v poslední době připravilo. Loni například otevřelo rekonstruovanou horskou chatu, kterou Prachatice koupily v roce 2019 za 8,6 milionu korun. Oprava stála 26 milionů. Letos na konci května na Libíně město zase otevřelo první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty. Dlouhá je 6,4 kilometru. Záměrem Prachatic je vybudovat postupně trasy dlouhé přes 44 kilometrů.
„Libín by se měl stát jednou z dominant našeho okolí. Jedná se o lokalitu, která je určena především pro pěší turisty a cyklisty,“ uvedl prachatický místostarosta.
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