Na malém pozemku u brněnské výpadovky vznikl dům jako pevnost. Uvnitř skrývá dvě atria a bazén
Na jižním okraji Brna, mezi zahrádkářskými koloniemi, novou rezidenční výstavbou a průmyslovými provozy, vznikl rodinný dům, který se místo otevírání do okolí obrací dovnitř. Architekti Petr Štukheil a Vladimír Šobich na parcele o pouhých 307 metrech čtverečních vytvořili minimalistický bílý monolit se dvěma atrii a ochlazovacím bazénem.
Na okraji Brna se město rozpadá do zvláštní směsi. Zahrádkářské kolonie střídají nové rodinné domy, průmyslové areály a komunikace směřující ven z města. Právě do takového prostředí vložili architekti Petr Štukheil a Vladimír Šobich dům, který se nesnaží okolní chaos napravit ani napodobovat. Místo toho se od něj téměř demonstrativně odvrací.
Z ulice působí jako jednoduchý bílý monolit. Minimum otvorů, čistá geometrie, vysoké stěny a téměř žádná snaha ukazovat, co se děje uvnitř. Dům si vytváří vlastní hranici mezi vnějším světem a soukromím rodiny.
Právě uzavřenost je jeho hlavním architektonickým principem.
Dům obrácený dovnitř
Architekti pracovali s parcelou o rozloze pouhých 307 metrů čtverečních. Na tak omezené ploše přitom vzniklo plnohodnotné rodinné bydlení, jehož hlavními venkovními prostory nejsou klasické zahrady kolem domu, ale atria ukrytá uvnitř dispozice. Dvě z nich jsou zcela soukromá. Jedno je zelené, druhé dlážděné a doplněné ochlazovacím bazénem. Třetí atrium směřuje k ulici a funguje jako poloveřejný prostor před hlavním vstupem.
„Dům stojí jako tichý monolit, odříznutý od okolního světa, s tváří obrácenou dovnitř,“ charakterizují svůj návrh sami architekti. Podle nich právě minimalistická hmota a uzavřená kompozice vytvářejí hranici mezi neuspořádaným okolím a klidným vnitřním světem domu.
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Uprostřed domu je pevné jádro
Dispozice je založená na centrálním jádru, do kterého architekti soustředili vstup, schodiště, technické zázemí a hygienické místnosti.
Na západní straně přízemí se kolem něj rozvíjí hlavní obytný prostor: kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Velkoformátové prosklení ho propojuje s dlážděným atriem a bazénem. Na opačné straně domu je pracovna, případně pokoj pro hosty, orientovaný do zeleného atria. Soukromější část bydlení se přesouvá do patra. Tam se nachází ložnice a dětský pokoj, oba s výhledy do zeleně.
Právě práce s atrii umožnila architektům dostat do poměrně kompaktního domu dostatek světla a zároveň zachovat soukromí, které by na podobně sevřené a různorodě zastavěné parcele bylo jinak obtížné získat.
Místo velké zahrady několik přesně vymezených světů
Dům je zajímavý i tím, jak pracuje s představou rodinného bydlení na předměstí. Nesnaží se maximalizovat klasickou zahradu kolem domu, ale venkovní prostor rozděluje do několika menších, jasně definovaných částí.
To je strategie, která se objevuje stále častěji u staveb na menších městských parcelách: namísto jednoho otevřeného pozemku vzniká série intimních venkovních pokojů. Výhodou je větší soukromí a možnost přesně řídit vztah interiéru k okolí.
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