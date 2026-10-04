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newstream.cz Reality České Beverly Hills mají nový architektonický klenot. Lesní dům v Jevanech splývá se svahem

České Beverly Hills mají nový architektonický klenot. Lesní dům v Jevanech splývá se svahem

Dům v Jevanech
Česká cena za architekturu/Tomáš Hladík
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová
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Jevany mají pověst jedné z nejprestižnějších vilových adres za Prahou a po desetiletí přitahují umělce, podnikatele i známé osobnosti. Právě tady vznikl Lesní rodinný dům architektů Tomáše Hladíka a Antonína Hůly. Z ulice působí téměř nenápadně, ve svažité zahradě se ale otevírá dvěma podlažími do lesa a velkými prosklenými plochami vtahuje okolní zeleň přímo do interiéru.

Jevany patří k adresám, které mají v českém bydlení zvláštní zvuk. Už od první poloviny minulého století sem mířili lidé, kteří hledali klid, lesy a reprezentativní bydlení nedaleko Prahy. Později se obec spojila se jmény Karla Gotta, Karla Svobody nebo Ladislava Štaidla a získala pověst jakýchsi českých Beverly Hills. 

Právě do této tradice současného vilového bydlení vstupuje i lesní rodinný dům, který navrhli architekti Tomáš Hladík a Antonín Hůla. Není to ale vila, která by chtěla na první pohled demonstrovat velikost nebo okázalost. Naopak se snaží v lese téměř ztratit.

6 fotografií v galerii

Z ulice jen jedno patro

Pozemek leží ve svahu v ulici Lesní a právě terén určil základní podobu domu. Podélná hmota kopíruje ulici a je částečně zapuštěná do svahu. Z příjezdu tak stavba působí jako střídmý jednopodlažní objekt s plochou střechou.

Teprve směrem do zahrady se ukáže její skutečný rozsah. Spodní podlaží se otevře do klesajícího terénu a obě úrovně propojí s okolním lesem rozsáhlé prosklené plochy orientované k jihu. Dům tak z jedné strany působí uzavřeně a nenápadně, z druhé se téměř celý obrací do zeleně. 

Bílé stěny, dřevo a les

Architekti vsadili na poměrně střídmou materiálovou kombinaci. Bíle omítnuté fasády doplňují horizontální pásy dřevěného obkladu z tepelně upravené borovice. Dřevo opticky prodlužuje fasádu a zároveň dům propojuje s okolními kmeny stromů.

Ještě přímější vazba na místo se objevuje uvnitř. Část nábytku byla vyrobena ze dřeva stromů, které původně rostly přímo na pozemku. Materiál, který musel stavbě ustoupit, se tak do domu vrací v jiné podobě. 

Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.

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Výsledkem není stavba, která by se snažila les přebít, ale naopak dům, jehož hlavním „obrazem“ je právě okolní příroda. Velká okna rámují zeleň a obytné prostory plynule pokračují směrem do zahrady.

Luxus bez okázalosti

A právě v tom je Lesní rodinný dům zajímavý i v kontextu Jevan. Místo, které je historicky spojeno s reprezentativními vilami a známými majiteli, tu dostává jinou podobu luxusu. Nejde o monumentalitu, ale o soukromí, klid, výhledy a přímý kontakt s lesem.

Jevany přitom mají dlouhou vilovou tradici. Vedle domů známých osobností zde stojí i výrazné meziválečné stavby a obec byla už v minulosti považována za jednu z prestižních adres mimo Prahu. 

Lesní dům tak navazuje na místní tradici, ale současným jazykem. Místo reprezentativního průčelí nabízí téměř skrytou stavbu, místo výrazné zahradní architektury nechává hlavní slovo lesu.

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Týden tradera: Levnější ropa a optimistický Micron vrátily S&P 500 na 7 700 bodů, sázky na zvýšení sazeb Fedu klesly

Wall Street
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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V minulém týdnu na trhy jako živá voda působil pokles cen ropy, který byl způsoben zlepšením toků v oblasti Blízkého východu, a pozitivní výhled společnosti Micron, který dodal investorům chuť riskovat na trzích. Potěšila i lepší data v oblasti cen v rámci americké ekonomiky, kde vyšel nižší PCE index sledovaný americkou centrální bankou. Hlavní americký index S&P 500 se pak vrátil na 7 700 bodů.

Podle renomovaných bank, jako JPMorgan a Goldman Sachs, se tok ropy velmi zlepšil. Dodávky samotné ropy vzrostly přibližně na 17,5 milionu barelů denně, což odpovídá asi 98 procent předválečné úrovně, zatímco export ropných produktů, jako je nafta a benzín, dosahuje zhruba tří milionů barelů denně, tedy asi 58 procent dřívějších objemů. Celkově jsou podle JPMorgan toky přibližně na 89 procent úrovně roku 2025.

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Goldman Sachs zároveň uvádí, že globální ropný trh byl v září zhruba vyrovnaný a export z Perského zálivu se v posledním týdnu zotavil až na přibližně 23,3 milionu barelů denně. Ropa Brent tak klesnula až pod 100 dolarů přibližně k 97 dolarům za barel. To spolu s PCE indexem, který je důležitým ukazatelem inflace pro americkou centrální banku, přineslo poměrně velkou úlevu na trzích.

Musíme brát, že obavy z nedostatku mohly poslední týdny sílit a obava z další velké vlny inflace také. Index osobních výdajů spotřebitelů PCE rostl po sezónním očištění meziměsíčně o 0,3 procenta, respektive o 3,4 procenta v ročním vyjádření. Trh přitom očekával posun o 0,3 procenta, respektive 3,7 procenta. S tím, že sázky na růst sazeb ze strany Fedu v říjnu rázem klesly na 50 procent a investoři tak mohou s dalšími daty z ekonomiky spekulovat na o něco méně restriktivní měnovou politiku s pozitivním dopadem na riziková aktiva.

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Micron zveřejnil velmi optimistický výhled pro aktuální čtvrtletí, který těží ze silné poptávky spojené s výstavbou AI infrastruktury. Společnost očekává tržby kolem 61,5 miliardy dolarů, zatímco analytický konsenzus byl přibližně 56,8 miliardy dolarů, a upravený zisk zhruba 38,15 dolaru na akcii oproti očekávaným 36,02 dolaru. Firma zároveň upozornila, že rychle rostoucí náklady na odměňování zaměstnanců budou mírně tlačit na marže; upravená hrubá marže by měla v tomto čtvrtletí dosáhnout přibližně 66,3 procenta.

Celkově tak Micron potvrzuje velmi silné fundamenty v paměťových čipech díky AI boomu, i když část pozitivního efektu bude kompenzována vyššími personálními náklady. Možná právě to uchránilo trhy od větších výprodejů, přece jen desetiletý dluhopis, který je v případě USA až u 5,3 procenta, by měl znamenat korekci v technologickém sektoru.

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Merz je v Kyjevě na truc Putinovi. Na solidární návštěvu s ním dorazili i šéfové zbrojařských firem

Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.

Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem. Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.

"Pokud Rusko nebude zastaveno, jeho válečný stroj se dříve či později obrátí proti nám," řekl Merz po příjezdu do Kyjeva. Uvedl také, že Ukrajina v nadcházejících týdnech potřebuje veškerou podporu. "Na naši pomoc se můžete spolehnout i nadále," chce podle svých slov říct ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

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vku, ČTK

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Kancléř do Kyjeva přijel navzdory varování ruského ministerstva zahraničí, které několik hodin před jeho příjezdem vyzvalo zahraniční návštěvníky a diplomaty, aby město opustili. Moskva je varovala také před pobytem v blízkosti vojenských objektů a vládních budov. Bezpečnostní situace na Ukrajině se podle německé agentury DPA v posledních měsících výrazně zhoršila a útoky dronů stále častěji zasahují také Kyjev.

Německo je finančně i vojensky nejvýznamnějším podporovatelem Ukrajiny, uvádí DPA. Další pomoc ale v Německu čelí rostoucímu odporu, mimo jiné ze strany opozičních stran AfD, Levice a BSW, které posilují po úspěších v nedávných zemských volbách. Merz už ve čtvrtek při projevu v Münsteru zdůraznil, že německá podpora Ukrajině musí pokračovat.

Čtvrtá návštěva

Jde o čtvrtou návštěvu německého kancléře na Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022. Merz navštívil Kyjev už loni v květnu, jen několik dní po svém nástupu do funkce. Doprovázeli ho tehdy francouzský prezident Emmanuel Macron, tehdejší britský premiér Keir Starmer a polský premiér Donald Tusk. Čtveřice tehdy z Kyjeva vyzvala Rusko k bezpodmínečnému příměří, k němuž však Moskva nepřistoupila.

Merz nyní doufá, že pokračující vojenský tlak přiměje Rusko zasednout k jednacímu stolu. Nedávné setkání německého ministra zahraničí Johanna Wadephula s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v New Yorku ale podle něj nepřineslo žádný pokrok. Merz proto tvrdí, že Moskva rozumí pouze "jazyku síly" a k jednání ji lze přivést jen prostřednictvím jednoty a síly.

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