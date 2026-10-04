České Beverly Hills mají nový architektonický klenot. Lesní dům v Jevanech splývá se svahem
Jevany mají pověst jedné z nejprestižnějších vilových adres za Prahou a po desetiletí přitahují umělce, podnikatele i známé osobnosti. Právě tady vznikl Lesní rodinný dům architektů Tomáše Hladíka a Antonína Hůly. Z ulice působí téměř nenápadně, ve svažité zahradě se ale otevírá dvěma podlažími do lesa a velkými prosklenými plochami vtahuje okolní zeleň přímo do interiéru.
Jevany patří k adresám, které mají v českém bydlení zvláštní zvuk. Už od první poloviny minulého století sem mířili lidé, kteří hledali klid, lesy a reprezentativní bydlení nedaleko Prahy. Později se obec spojila se jmény Karla Gotta, Karla Svobody nebo Ladislava Štaidla a získala pověst jakýchsi českých Beverly Hills.
Právě do této tradice současného vilového bydlení vstupuje i lesní rodinný dům, který navrhli architekti Tomáš Hladík a Antonín Hůla. Není to ale vila, která by chtěla na první pohled demonstrovat velikost nebo okázalost. Naopak se snaží v lese téměř ztratit.
Z ulice jen jedno patro
Pozemek leží ve svahu v ulici Lesní a právě terén určil základní podobu domu. Podélná hmota kopíruje ulici a je částečně zapuštěná do svahu. Z příjezdu tak stavba působí jako střídmý jednopodlažní objekt s plochou střechou.
Teprve směrem do zahrady se ukáže její skutečný rozsah. Spodní podlaží se otevře do klesajícího terénu a obě úrovně propojí s okolním lesem rozsáhlé prosklené plochy orientované k jihu. Dům tak z jedné strany působí uzavřeně a nenápadně, z druhé se téměř celý obrací do zeleně.
Bílé stěny, dřevo a les
Architekti vsadili na poměrně střídmou materiálovou kombinaci. Bíle omítnuté fasády doplňují horizontální pásy dřevěného obkladu z tepelně upravené borovice. Dřevo opticky prodlužuje fasádu a zároveň dům propojuje s okolními kmeny stromů.
Ještě přímější vazba na místo se objevuje uvnitř. Část nábytku byla vyrobena ze dřeva stromů, které původně rostly přímo na pozemku. Materiál, který musel stavbě ustoupit, se tak do domu vrací v jiné podobě.
Z ulice téměř mizí, směrem k lesu se ale rozevírá jako výrazná dvoupodlažní vila. Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.
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Z ulice téměř mizí, směrem k lesu se ale rozevírá jako výrazná dvoupodlažní vila. Dům v Jevanech od Davida Krause a Miroslava Styka sází na červenou fasádu, parkování na střeše a dramatický sestup mezi kmeny stromů až k výhledu na jezero.
Výsledkem není stavba, která by se snažila les přebít, ale naopak dům, jehož hlavním „obrazem“ je právě okolní příroda. Velká okna rámují zeleň a obytné prostory plynule pokračují směrem do zahrady.
Luxus bez okázalosti
A právě v tom je Lesní rodinný dům zajímavý i v kontextu Jevan. Místo, které je historicky spojeno s reprezentativními vilami a známými majiteli, tu dostává jinou podobu luxusu. Nejde o monumentalitu, ale o soukromí, klid, výhledy a přímý kontakt s lesem.
Jevany přitom mají dlouhou vilovou tradici. Vedle domů známých osobností zde stojí i výrazné meziválečné stavby a obec byla už v minulosti považována za jednu z prestižních adres mimo Prahu.
Lesní dům tak navazuje na místní tradici, ale současným jazykem. Místo reprezentativního průčelí nabízí téměř skrytou stavbu, místo výrazné zahradní architektury nechává hlavní slovo lesu.
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