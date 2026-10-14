S naším AI řešením jsme trochu předběhli dobu, říkají Elvíra Zajícová a Natálie Hluší z RSM
Co vše se s nástupem AI mění ve fungování podnikových informačních systémů? Nejen to přišly do Podcastu #FinŽeny prodiskutovat expertky na technologie z poradenské společnosti RSM, Head of NetSuite Elvíra Zajícová a Junior AI Consultant Natálie Hluší. Na stole byla i další témata, například kariérní cesty obou dam či otázky bezpečnosti využití moderních technologií.
Elvíra Zajícová nabrala profesní směr dle svých slov už na základní škole, kde coby žákyně matematické třídy již tušila, že se vydá cestou technických oborů. Tvrdí však, že to nebylo ani tak nadáním jako spíše intuicí. „Neřekla bych, že bych měla zvláštní nadání nebo nadšení. Většina lidí v patnácti letech moc neví, co chce v životě dělat. Spíše ví, co dělat nechtějí. Já jsem se řídila pocitem,“ říká.
Natálie Hluší studovala bakalářský obor Computer Science na University of San Francisco, nyní navazuje magisterským programem prg.ai na ČVUT. V podcastu popisuje, jak se jen za dobu jejího vysokoškolského studia proměnil význam pojmu „softwarové inženýrství“. „Vždy mě hodně zajímal design a matematika. Z toho mi nějak vyplynulo softwarové inženýrství. Ale ještě v roce 2022 to znamenalo něco docela jiného než dnes, kdy se jedná spíše o AI inženýring. Za své vědomosti jsem ale vděčná, protože ráda rozumím kódu, který odevzdávám,“ popisuje.
Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
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Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.
Zajícová navazuje s tím, že dnes se z bývalých programátorů stávají spíše „promptmanažeři“, což přináší komplikace a potřebu jiného přístupu k ověřování a testování kódů. „Hlavně mladí programátoři dnes vygenerují kód pomocí AI, ale málokdy si ho celý přečtou a rozumí mu. Při ověřování je to problém, protože když jim dáte zpětnou vazbu, vygenerují stejným způsobem kód nový, který zase musíte celý ověřit. To je časově velmi náročné,“ líčí Zajícová. „Budeme se muset více věnovat testování na úkor čtení kódu. Aby byl kód bezpečný a dělal, co má,“ dodává.
Připraveno na budoucnost
V rámci poradenské společnosti RSM je hlavní misí Zajícové zastřešovat veškerý servis kolem ERP systému NetSuite, což je podnikový informační systém, který RSM nabízí svým klientům. Úkolem Hluší je „propojit svět marketingu a technologií a pomoci lidem pochopit, jak lze nástroje efektivně využívat a jak zautomatizovat časově náročné úkoly“. Těší ji, že může uplatnit svou erudici, ačkoli formálně působí v marketingovém oddělení. „Jelikož jsem v našem oddělení technicky nejvíce zaměřená, mám velkou volnost v hledání řešení různých problémů. Zároveň mohu v případě potřeby využít pomoc technologických expertů,“ pochvaluje si.
Ačkoli dnes snadno vznikne dojem, že se nikdo nezabývá ničím jiným než umělou inteligencí, implementace nástrojů AI do firemních struktur probíhá pomaleji, než se očekávalo. Přesněji, než očekávali v RSM. „Naskočili jsme na vlnu a věřili, že to firmy začnou využívat rychleji. Již od loňského srpna je možné propojit NetSuite s AI, ale většina zákazníků to nevyužila, nebo to využívá zřídka. Máme to tedy připravené tak trochu v šuplíku a čekáme, až poptávka přijde. A ona přijde,“ je si jista Zajícová. Dosavadní zdrženlivost byznysu si vysvětluje částečně obavami o bezpečnost podnikových dat, částečně absencí jasného záměru.
Obě řečnice se shodují, že jednou z klíčových otázek je tzv. data rezidence, neboli skutečnost, že jakákoli online konverzace má dopad ve fyzickém světě. „Při použití chatbotu dáváte k dispozici osobní soubory a informace, které formou dat putují do domovských států firem, které chaty poskytují, nejčastěji do Ameriky,“ říká Hluší. Podle Zajícové si spousta lidí tento problém neuvědomuje. „Data pošlou jednou do Ameriky, jindy do Číny. To není v pořádku. Správná praxe v data rezidenci jasně říká, že všechna data by měla být na jednom místě. Veškerá naše data NetSuite pro Evropu jsou ve Frankfurtu,“ vysvětluje Zajícová.
Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.
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Pustit, či nepustit?
Vývoj v oblasti AI je dost rychlý na to, aby brzy přestala být tématem otázka spolehlivosti jejích výstupů. Co zůstává, jsou otázky právní, bezpečnostní a etické. Jaká doporučení tedy expertky ohledně využívání nástrojů AI mají pro manažery, kteří přemýšlí, zda technologii „pustit dovnitř“ či nikoli? Podle Zajícové je tato otázka již částečně zodpovězena. „Myslím, že už jsme ji všichni za své dveře pustili, jen si to neuvědomujeme. Bezpečnostní otázka není tak složitá. Stačí dodržet pravidla, kterých ale není málo. Další věc jsou finance, které jsme ochotni investovat. Ideální je vlastní datové centrum s vlastním hostingem, ale to si může dovolit málokdo,“ říká Zajícová.
V souvislosti s ERP systémy Zajícová zmiňuje, že například NetSuite lze propojit se všemi velkými současnými modely. „Testovali jsme to a funguje to. Cílem není, aby AI nahradila ERP systém, ale aby firmám pomáhala. Pak už jsou potřeba jen korektní data a nástroj firmám může zjednodušovat život,“ uvádí.
Část byznysu může vyčkávat nejen z důvodu výše zmíněných obav. Některé firmy mohou prostě jen čekat na to, až se současný hype trochu usadí. Než se „spálit“ v tomto stále ještě experimentálním období, raději si počkají na výsledný ideální produkt. To ale podle Hluší není nejlepší strategie. „Mé dosavadní zkušenosti z teorie i praxe obecně napovídají, že informační technologie nejsou oborem, kde by se vyplatilo čekat,“ říká mladá specialistka. „Zároveň myslím, že limity ještě nebyly objeveny, nicméně má-li být AI použitá jako nástroj, můžeme ji využívat. Měla by ale lidem pomáhat, ne za ně pracovat,“ uzavírá.
Co vše z vývoje AI viděla Natálie Hluší během studií v San Francisku?
Má i střední generace lídrů šanci stát se AI gramotnou?
A proč je vhodnější uzpůsobit procesy systémům než systémy procesům?
I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vašich oblíbených podcastových platformách.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.