Milan Knížák ukázal nová díla v DSC Gallery. Pořád na to má

Displeje mobilních telefonů zakomponované do figurálních maleb, provokativní nápisy, odkazy na superhrdiny. I to najdou návštěvníci DSC Gallery v nejnovější tvorbě nestora českého výtvarného umění Milana Knížáka. Galerie novinky ukazuje v kontextu celoživotní Knížákovy tvorby. Výsledkem je zajímavá zpráva o vývoji umělce, který je žijící legendou.

O Milanu Knížákovi nebylo v posledních letech příliš slyšet. Ještě před několika lety se aktivně účastnil veřejného dění i debat, byl ostrým glosátorem umění, politiky i směřování společnosti.

Nyní se vrací na scénu výstavou v DSC Gallery, kde vedle průřezu celou svou kariérou ukázal i aktuální tvorbu. A to doslova. Nejnovější obrazy totiž vznikly v průběhu léta 2023. „Z umění se vytrácí magie,“ prohlásil během slavnostního zahájení výstavy Keep Together.

„Ať ve vás Milan Knižák budí jakékoliv emoce, autority výtvarné scény, včetně jeho zásadních odpůrců se dnes shodnou, že jeho tvorba znamenala zásadní průlom ve světové umělecké praxi 60. až 80. let. Nezpochybnitelné a výjimečné jsou jeho umělecké akce v 60. letech, v tomto období byl také součástí mezinárodní skupiny Fluxus,“ připomíná majitelka DSC Gallery Olga Trčková. „V publikaci ‚The 20th Century Art Book‘ z prestižního nakladatelství Phaidon Press je uvedeno 500 nejvýznamnějších děl 20.století. Z Čechů jsou tam zastoupeni František Kupka, Jiří Kolář a Milan Knižák,“ dodává Trčková.

Aktuální výstava je přitom také příležitostí koupit si některé z Knížákových děl. Ceny se pohybují ve statisících korun.

Důraz na figuru

Výstava Keep Together představuje autorovu průřezovou tvorbu s důrazem na figurativní umění. Tato dodnes nekončící etapa maleb spojuje volnou malbu s geometrií, s propracovaným detailem i skicovitostí.

„Selekcí jsme se také snažili ukázat, jak Knižák reaguje na dnešní komplikovaný, nejednoznačný a fluidní svět gendru. Sochami ve výstavě podtrhujeme nejen autorovu nezvyklou fantazii a ukazujeme jeho myšlenkový svět, ale podtrhuje jakési spojení vážnosti se zesměšněním, které je tak typické pro současné umění a figurální zobrazení obzvlášť,“ říká majitelka galerie.

Malířská aktivita Milana Knížáka reaguje na postmoderní paradigmata. Malbu přenáší i do svých plastik a reliéfů, které spojuje větší řemeslná propracovanost a prezentované znaky se tak stávají znaky a symboly. „Zmapovat a ocenit tvorbu Milana Knižáka čeká ještě v budoucnu řadu mezinárodních muzeí, DSC Gallery zvolila pro výstavu „Keep Together“ polohu autora, která ji je z hlediska jejího výstavního programu nejbližší, tedy prozkoumat a vybrat signifikantní díla zaměřena na figuraci,“ uzavírá Olga Trčková.

