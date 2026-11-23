Lyžování za čtyři stovky a bez front. Malý skiareál vyzývá Krkonoše
Lyžování nemusí znamenat drahé skipasy, přeplněné sjezdovky a dlouhé čekání u vleků. Malý skiareál v Janovičkách na Broumovsku chce spustit sezonu už v sobotu 28. listopadu. Nabízí čtyři sjezdovky, celodenní skipas za 400 korun a podle provozovatele také lyžování bez front. Zatímco řada níže položených středisek bojuje s nedostatkem sněhu, tady spoléhají na vlastní zasněžování a dostatek vody.
Zatímco velká horská střediska lákají na desítky kilometrů sjezdovek, v Janovičkách na Broumovsku sázejí na něco jiného. Klidnější lyžování, dostupné ceny a minimum čekání u vleků. Malý skiareál v Javořích horách, jen asi kilometr od polských hranic, se připravuje na zahájení zimní sezony. Pokud vyjde předpověď počasí, první lyžaři by se mohli na svah vydat už v sobotu 28. listopadu. Provozovatelé plánují spustit zasněžování v noci na úterý 24. listopadu a doufají, že jim pomůže také přírodní sníh.
Na své si tu přijdou zejména lidé, kteří nehledají rozsáhlé horské komplexy, ale dostupné lyžování v menším středisku. Do Janoviček přijíždějí především návštěvníci z okolí a rekreanti, zatímco místní obyvatelé tvoří přibližně pětinu klientely. Horní stanice vleků leží v nadmořské výšce kolem 600 metrů, a proto je pro fungování areálu zásadní technické zasněžování.
Ve Špindlerově Mlýně vrcholí přípravy na zimní sezonu a nová lanovka Přehradní už má za sebou neobvyklou generálku. Místo lyžařů ji při zátěžové zkoušce zaplnily stovky sudů piva. První návštěvníky sveze 12. prosince a zároveň otevře novou cestu mezi Medvědínem a Svatým Petrem.
Nová lanovka ve Špindlu prošla „pivním“ testem. Prověřilo ji 257 sudů
Enjoy
Ve Špindlerově Mlýně vrcholí přípravy na zimní sezonu a nová lanovka Přehradní už má za sebou neobvyklou generálku. Místo lyžařů ji při zátěžové zkoušce zaplnily stovky sudů piva. První návštěvníky sveze 12. prosince a zároveň otevře novou cestu mezi Medvědínem a Svatým Petrem.
Výhoda malého areálu? Zasněžování stojí méně
Právě menší rozloha je podle Šafáře jedním z důvodů, proč se provoz skiareálu ekonomicky vyplácí. Zatímco velká střediska musí pokrýt technickým sněhem několik kilometrů sjezdovek, v Janovičkách stačí zasněžit výrazně kratší úseky. „Zasněžovat tři čtyři kilometry sjezdovek je z ekonomického hlediska mnohem náročnější než nějakých 300 metrů, které zasněžujeme my. Skiareál v Janovičkách si na sebe vydělá, a to je důležité,“ vysvětlil provozovatel.
Problémem podle něj není ani dostupnost vody. Areál využívá zdroj místní vodárny, jejíž historie sahá do dvacátých let minulého století. Vydatnost hlubinného vrtu se podle Šafáře v posledních letech nesnižuje a povolené množství odběru od Povodí Labe pro zasněžování postačuje. Provozovatelé navíc pořídili zásobní vak s kapacitou 250 metrů krychlových vody, díky němuž mohou za vhodných podmínek výrobu technického sněhu urychlit až na polovinu obvyklé doby.
Lyžaři se od letošní zimy dostanou z Medvědína do Svatého Petra bez auta a skibusu. První část dlouho připravovaného propojení špindlerovských areálů se otevře 12. prosince. Zpočátku však bude fungovat pouze jedním směrem, úplné propojení má být hotové o rok později.
Špindlerův Mlýn propojí dva skiareály. Projekt za 1,2 miliardy odstartuje už v prosinci
Enjoy
Lyžaři se od letošní zimy dostanou z Medvědína do Svatého Petra bez auta a skibusu. První část dlouho připravovaného propojení špindlerovských areálů se otevře 12. prosince. Zpočátku však bude fungovat pouze jedním směrem, úplné propojení má být hotové o rok později.
Hlavní nápor lyžařů přijde až po Vánocích
Nadcházející sezona bude pro společnost Lyžařský areál Janovičky již pátou v roli vlastníka a provozovatele střediska. Za tu dobu firma vybudovala systém technického zasněžování, který je pro další fungování areálu klíčový. První lyžování by mohlo začít už na konci listopadu, skutečný nápor návštěvníků však provozovatelé očekávají až během vánočních prázdnin.
„Před Vánocemi mnoho lyžařů nebývá, zato před Silvestrem jsou Janovičky plné. Stěžejním termínem pro začátek sezony je tak sobota 26. prosince,“ uvedl Šafář. Vedle závěru roku patří k nejsilnějším obdobím také jarní prázdniny, kdy do oblasti přijíždí více rekreantů. Pokud počasí dovolí, letos by si ale první návštěvníci mohli užít svahy v Janovičkách o několik týdnů dříve.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.