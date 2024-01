Kurty, hotel, letiště, to byl můj život, říká Andrea Sestini Hlaváčková

Moderátorka Eva Čerešňáková v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Před kamery tentokrát přišla bývalá profesionální tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. „Úspěšná tenistka je třicet týdnů na cestách, musí si odříct domov a přátele,“ říká olympijská medailistka, která kariéru ukončila ve 33 letech.

Andrea Sestini Hlaváčková byla deblová specialistka, která se na okruzích pohybovala v letech 2003 až 2018. V roce 2019 se jí narodila dcera Isabella, která je pro ní, i manžela hlavní životní radostí. Pochází z pivovarnické rodiny, její děd i praděd byli řediteli Plzeňského pivovaru, otec v něm pracuje jako vrchní sládek. Proto k jejímu životu patří dobré jídlo a pití.

„Minimálně do třicítky jsem si nemusela hlídat váhu, což pro mě byl benefit. „Proto jsem mohla hřešit. Když jsem držela třeba měsíc bezlepkovou dietu, tak jsem pak všechno prohrávala a neměla ani chuť do života,“ říká s tím, že jídlo miluje. K dobrému jídlu patří i dobré pití. Byť pochází z pivovarnické rodiny, tak alkohol s tenisem zkoušela kombinovat jen kolem dvacítky. „V Česku jsem okolo sebe měla partu vysokoškoláků, tak jsem v době volna chodila s nimi. Ale potřeba pařit hodně rychle zmizela. Na oslavu jsem chodila jen po konci sezony, ale to pak stálo za to,“ směje se Andrea. Jinak se celou sezónu bez alkoholu obešla, ale pivo do toho nepočítá. „Pivo je iontový nápoj. Hlavně nealkoholické je jeden z nejlepších ionťáků vůbec,“ vzpomíná na malé pivo po večeři.

Důležité vítězství

Na cestách za turnajovými úspěchy Andreu do 25 let podporovali zejména rodiče. Pak si začala tenisem vydělávat, ale náklady na sportovní úspěchy se počítají těžko. „Za nás neexistovali sociální sítě, kde se dnes mohou mladí sportovci prezentovat a přivydělávat si. Všechna podpora tak byla na rodičích, sportovním svazu, či osobních sponzorech,“ popisuje změny ve struktuře příjmů sportovců a dodává, že do svých pětadvaceti potřebovala milion korun na sezonu. To bylo období, kdy jsem po turnajích cestovala sama, bez trenéra.

Ke své další kariéře říká, že po získání prvních zkušeností na tenisových dvorcích celého světa, stačil jeden větší průlom. Turnajové vítězství. První vydělané peníze investovala do sebe. „Mohla jsem si dovolit pár týdnů s trenéram a zlepšovat se. Ale až ve chvíli, kdy zůstanou po sezoně na účtu nějaké peníze, si můžete říkat profesionál,“ popisuje finančně náročný start na profi scéně.

Hlavní část vydělaných peněz investovala do letenek, ubytování a trenéra, kterému se platí plnohodnotný plat. Trenér si navíc bere procenta z výhry, což je dle tenistky dobře. „Vydělané peníze se pak daní, to není vůbec jednoduché. Tak když na Wikipedii vidí u svého jména vydělanou sumu, tak se vždy ptám, kde ty peníze jsou? A to jsem šetřivá, ale tabulky uvádějí výdělky bez daní. Ty činí zhruba 30 procent a v Anglii až padesát,“ poukazuje na ralativnost čísel.

Kolik daňových poradců si v průběhu kariéry platila?

Jaký je to pocit, když si platí trenéra, který jí cepuje?

Co řešila po ukončení kariéry?

Kam uložila své úspory?

Které investice nemá ráda?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

