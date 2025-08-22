Lukáš Kovanda: Voda k jídlu gratis ve volební kampani? Může zdražit meníčka, přitom už je schválená
Kohoutkovou vodu v restauracích zdarma již fakticky schválila současná vláda. Politici, jež ji žádají v kampani, se vlamují do otevřených dveří.
Tuzemští politici, kteří nyní před volbami v rámci kampaně žádají kohoutkovou vodu v restauracích zdarma, se vlamují do otevřených dveří.
Současná vláda už dané nařízení schválila loni na úrovni Evropské unie, a to v rámci legislativního balíku Nařízení o obalech a obalových materiálech.
Balík začne postupně v příštích letech. Například roku 2027 by Evropská komise na základě téže legislativy, nynější českou vládou tedy schválené, měla zřídit Evropské středisko pro sledování opětovného použití. A vytáhne do boje i třeba právě proti plastovým lahvím na vodu, jež zhusta využívají restaurace. Stejný legislativní balík ovšem – například – zakáže také použití malých lahviček na šampony či mýdlo v hotelích apod.
A české ministerstvo životního prostředí v souvislosti s danou legislativou letos uvedlo, že „na vodě, kterou zákazník dostane v karafě, by restaurace neměla vydělávat“. Je tedy zřejmé, že na to budou tlačit jak úřady eurounijní, tak české.
České gastronomické provozy tak budou muset zhusta změnit svoji cenotvorbu. Protože marže, kterou mají z prodeje vody, jim umožňuje například dotovat „polední meníčka“. Ta by tak s příchodem přikázané vody zdarma mohla výrazněji zdražit.
Průměrná cena poledního meníčka rostla i v letošním roce. Meziroční srovnání vykazuje v průměru změnu ve výši téměř šest korun. Tak vyplývá z analýzy obědového serveru menicka.cz. Ten ve svém bilancování zohlednil svou databázi - téměř šesti tisíc gastronomických provozoven napříč Českou republikou.
Obědové meníčko v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stálo v průměru 163 korun. To je o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce za obědy platí lidé v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedí v podnicích v Karlovarském kraji.
Obědové meníčko v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stálo v průměru 163 korun. To je o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce za obědy platí lidé v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedí v podnicích v Karlovarském kraji.
Obědové meníčko v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stálo v průměru 163 korun. To je o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce za obědy platí lidé v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedí v podnicích v Karlovarském kraji.
