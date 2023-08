Jordan je nejlepším i nejbohatším basketbalistou všech dob s majetkem 3,5 miliardy dolarů

Michael Jordan je nejen nejlepším basketbalistou všech dob, ale také nejbohatším. Základem jmění legendy NBA je jeho velmi úspěšná smlouva se společností Nike, která se rozrostla díky sponzorským smlouvám a prodej většinového podílu v klubu Charlotte Hornets.

Reklama

Jordan prodal svůj podíl v Hornets skupině vedené Gabem Plotkinem, zakladatelem společnosti Melvin Capital Management, a Rickem Schnallem, spoluprezidentem soukromé investiční společnosti Clayton, Dubilier & Rice. Součástí dohody v hodnotě tři miliardy dolarů je podle týmu i to, že Jordan si ponechá nezveřejněný menšinový podíl.

Odhad agentury Bloomberg předpokládá, že prodal 65procentní podíl v týmu a ponechal si méně než pět procent.

Jordan, který dovedl Chicago Bulls k šesti titulům v NBA a získal pět ocenění MVP (nejužitečnější hráč - pozn. red.), koupil většinový podíl v Hornets v roce 2010 a stal se tak prvním černošským majitelem týmu v lize NBA. Tehdy se tým ještě jmenoval Bobcats. Nyní jej prodává.

Příliš excentrický. Michael Jordan nemůže prodat svou dům. Dal do něj moc ze sebe Enjoy Dělej, co umíš. Do ostatního nefušuj. Tak tím se při zařizování svého illinoiského sídla určitě neřídila bývalá basketbalová legenda, když nejen do interiéru domu dala příliš mnoho ze sebe. A právě kvůli tomu je dům za stovky milionů korun v podstatě neprodejný. Michael Jordan se ho snaží udat už deset let. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Prodává v pravý čas

Basketbalová ikona si prodej uměla dobře načasovat, teď je ta nejlepší možná doba. Jak ukázal loňský rok, miliardáři dychtí po tom stát vlastníky sportovních klubů a neváhají za ně i velmi dobře zaplatit. A NBA patří mezi nejziskovější ligy světa. Jeden příklad za všechny. Miliardář Mat Ishbia, který založil společnost UWM Holdings, se loni dohodl na koupi více než 50procentního podílu v klubu Phoenix Suns v rekordní transakci, která klub ocenila na čtyři miliardy dolarů.

„Teď je ten správný čas, abych předal otěže,“ uvedl 60letý Jordan v otevřeném dopise fanouškům Hornets z 3. srpna. „Těším se, co přinese budoucnost, a těším se, že budu v nové roli podporovat tým a komunitu po mnoho dalších let,“ dodal.

Agentura Bloomberg basketbalovou legendu po srpnové transakci poprvé zařadila do svého Bloomberg Billionaires Indexu. Jordanovo čisté jmění odhaduje na 3,5 miliardy dolarů. Základ svého bohatství však Jordan začal budovat mnohem dříve díky licenční smlouvě se společností Nike z 80. let, tedy v době, kdy byl ještě relativně neznámý.

V roce 1984 podepsal pětiletou smlouvu se společností Nike na 2,5 milionu dolarů. Brzy poté byl představen první model Air Jordan. Loni zaznamenala společnost Jordan Brand tržby ve výši 5,1 miliardy dolarů, což představuje téměř 11 procent celkových tržeb společnosti Nike.

Boháči z NBA. Za rok si přijdou na desítky milionů dolarů, předčí i Messiho Enjoy Desítky hráčů z nejslavnější basketbalové ligy světa severoamerické NBA si v následující sezóně přijdou na slušné jmění. Za sebou dle množství vydělaných peněz zanechají hvězdy z amerického fotbalu (NFL) i hráče z fotbalové MSL. Server Sportico doplňuje, že se v největší basketbalové lize světa uzavřela většina z nejlukrativnějších smluv pro sportovce v Severní Americe. fry Přečíst článek