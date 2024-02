Jaro nejaro, na Klínovci se lyžuje. A ještě nekončíme, hlásí vlekaři

Na Klínovec jaro ještě úplně nepřišlo. Je stále sníh, je otevřena většina sjezdovek a čtyři lanovky, říkají provozovatelé skiareálu. Chtějí vydržet až do Velikonoc.

Pohledem na teploměr by to mohlo vypadat, že zimní sezóna na českých horách je ukončená, ovšem v areálu na Klánovci se stále lyžuje na všech hlavních sjezdovkách. V provozu jsou 4 lanovky, z toho tři nejmodernější s oranžovými krycími bublinami. Lyžuje se tak v tuto chvíli na cca 14 kilometrech sjezdovek, včetně těch nejdelších: Jáchymovská (3 km) a Lázeňská (3,4 km).

„Naším cílem je každý rok jezdit až do Velikonoc, což se nám daří. Letos to bude boj a budeme potřebovat i trochu pomoci od přírody, ale uděláme vše proto, abychom tento cíl splnili,“ říká manažer skiareálu Martin Koky

Podle něj se jen díky obrovskému nasazení kolegů stále daří udržet sjezdovky ve velmi dobré kondici pro plnohodnotný zážitek z lyžování. Používají systém zasněžování, který umožnil při ideálních teplotách a vlhkosti připravit velké zásoby sněhu. Další důležitou oporou je technologie Snowsat, která díky připojení na satelit dokáže ukazovat aktuální výšku sněhu na sjezdovkách a rolbaři tak mohou se sněhem efektivněji pracovat a přehrnovat ho z míst s dostatkem na místa, kde chybí.

Některé části se tak v rámci zachování vyšší životnosti sněhu i výšky sjezdovky podle Kokyho musely zúžit. Vzhledem k okolnostem a dlouhotrvající oblevě se ovšem lyžuje ve velmi dobrých podmínkách. Pokud to počasí dovolí, jsou ve skiareálu připraveni znovu spustit sněžná děla a vytvořit si zásoby na kritická místa.

Podle Koky je výhodou, že i o víkendech se lyžuje téměř bez front. „Na dané podmínky jsou sjezdovky stále ve velmi dobré kondici. V noci naštěstí mrzne. Je to takové jarní lyžování v únoru,“ poznamenal Koky.

