Jak vykouzlit dokonalý svatební make-up? Přinášíme odbornou radu

Svatební make-up je tak trochu věda a málokterá nevěsta si s ním ví rady. Správně zvolené svatební líčení totiž vyzdvihne její přirozenou krásu, bude vypadat pěkně na denním světle i na fotografiích a odolá letnímu horku i slzám dojetí. Máme pro vás několik tipů a triků, jak docílit toho nejlepšího efektu.

Ať už vás bude líčit odbornice, kamarádka nebo se rozhodnete vzít svatební líčení do vlastních rukou, je potřeba si to vyzkoušet předem a make-up otestovat nejlépe v kombinaci s oblečením v barvě svatebních šatů. Pokud se vdáváte v tradiční bílé či smetanové, pro obličej byste měla zvolit jemné tóny a pastelové barvy, které působí svěžím dojmem a nejsou křiklavé. Vizážistky z internetového obchodu Makeup.cz ovšem radí přihlédnout také k typu pleti a vlasů - obecně platí, že svatební líčení pro brunetky může být výraznější, zatímco svatební líčení pro blondýnky se světlou pletí by mělo být nenápadné, až téměř neviditelné.

Vychytávky pro svatební líčení

Polštářek z Koreje

S klasickým tekutým make-upem bývá v letních dnech potíž; stačí se trochu zpotit a na tváři vám naskákají nevzhledné fleky. O svatební den se něco takového nesmí stát, a proto je pro svatební líčení vhodnější šetrnější druh make-upu. Skvělou vychytávkou je takzvaný cushion, tedy make-up v polštářku, který byl vynalezen v Jižní Koreji a velmi rychle si získal oblibu po celém světě. Jeho největší výhoda spočívá v tom, že ho můžete snadno aplikovat sama kdykoli a kdekoli během dne. Není proto problém upravit si vzhled třeba i uprostřed svatebního veselí.

Kouzlo rozjasňovače

Žádné svatební líčení by se nemělo obejít bez rozjasňovače, který tvář nevěsty doslova rozzáří. Pokud ho nanesete pod obočí, dosáhnete efektu krásných jasných očí. Rozjasňovač je vhodné aplikovat na všechny vystouplé body tváře - lícní kosti, špičku nosu a hranu rtů. Necháte tak vyniknout přirozenému tvaru obličeje a zjemníte jeho rysy.

Voděodolné přípravky

Kvalitní neslíbatelná rtěnka a voděodolná řasenka zaručí, že vám svatební líčení vydrží po celý náročný den. Na těchto produktech se opravdu nevyplatí šetřit - nezapomeňte, že svatební rtěnka musí přežít novomanželský polibek, pusinky od gratulujících hostů i velkolepou svatební hostinu.

Barevná paleta pro nevěsty

Barvy líčidel by se měly odvíjet od vašeho fototypu, přičemž není vhodné, aby příliš bily do očí. Pro svatební líčení pro brunetky se nabízejí teplejší tóny, trendem je v současné době broskvová. Jestliže jste tmavší typ, rtěnku můžete zvolit výraznou; v tom případě pak ale volte nenápadné oční stíny, aby výsledný efekt nevypadal lacině.

Blondýnkám tradičně sluší jemné odstíny růžové či světle hnědé barvy, pričemž starší nevěsty se zralou pletí mohou zvolit i tóny zlatavé. Trendem ve svatebním líčení pro blondýnky je rovněž takzvaný nahý make-up, který se obzvlášť hodí pro ženy s velmi světlou a citlivou pletí.

Pravidla, která se vyplatí dodržet:

Týden před svatbou navštivte kosmetičku a nechte si důkladně vyčistit pleť.

Několik dnů před velkým dnem nepijte alkohol a dodržujte pitný režim, abyste pokožku hydratovala zevnitř.

Svatební líčení by vás nemělo proměnit v jinou osobu. Jestliže make-up ve všedním životě moc nenosíte, pro velký den zvolte velmi jemný, nenápadný styl nalíčení.

A na závěr pro vás máme ještě malý tip. Do svatební kabelky si přibalte zrcátko, pudřenku nebo cushion a rtěnku. Poproste svědkyni, aby vám během dne kontrolovala vzhled a upozornila vás vždy, když se na vaší tváři objeví nechtěné šmouhy či flíčky. Díky tomu si svou svatbu snů užijete bezstarostně a budete po celou dobu vypadat dokonale jako pravá princezna.