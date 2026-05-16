Hospody jsou plné, fanzóny v pohotovosti. Praha po české výhře znovu žije hokejem
Český tým vstoupil do mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Dánskem a hokejová horečka v Praze okamžitě nabrala obrátky. V hospodách se rezervují stoly, ve fanzónách se ladí obří obrazovky a fanoušci už vyhlížejí dnešní duel se Slovinskem. Přenos s předzápasovým studiem začíná na ČT sport v 19:30, úvodní buly je plánované na 20:15.
Mistrovství světa v hokeji se letos hraje ve Švýcarsku, ale podle atmosféry v pražských ulicích by se klidně mohlo zdát, že se šampionát znovu vrátil domů. Turnaj probíhá od 15. do 31. května 2026 a český tým do něj vstoupil přesně tak, jak si fanoušci přáli: výhrou 4:1 nad Dánskem.
První tři body stačily k tomu, aby se v Praze naplno rozběhl známý květnový rituál. Po práci se nespěchá domů, ale na zahrádky. Místo běžných rezervací se shánějí místa někde, kde bude dobře vidět. A když hraje nároďák, hospoda se na dvě a půl hodiny mění v tribunu.
Hokej v Česku? Pivo, nervy a společný výkřik po gólu
Sledování hokeje v hospodách a fanzónách má v Česku vlastní tradici. Není to jen o výsledku. Je to o prvním napětí při hymně, o tichu před nájezdem, o společném zklamání po tyčce i o výbuchu radosti, když puk skončí v síti. U jednoho stolu sedí lidé, kteří by se jinak možná nikdy nedali do řeči, ale během třetí třetiny už spolu řeší přesilovku jako staří známí.
Letos k tomu přibývá i hlad po velké atmosféře. Po loňských a předloňských hokejových večerech fanoušci znovu vyhledávají místa, kde zápas není jen přenos, ale událost. Pořadatelé proto lákají na velkoplošné obrazovky, garantovaná místa, soutěže, street food i doprovodný program.
Riegrovy sady: klasika, která umí burácet
Jedním z největších taháků jsou tradičně Riegrovy sady. Energy Pub tu pořádá hokejovou watch party PUK PAK PIVO, která slibuje přenosy všech českých zápasů na velkoplošných obrazovkách, celkem devět obrazovek, hosty k jednotlivým utkáním, talk show, soutěže i speciální večery VORAS NIGHT. Na dnešní zápas Slovinsko–Česko je jako host uveden Filip Chlapík.
Riegráče jsou sázkou na jistotu pro ty, kdo chtějí být uprostřed davu. Tady se nefandí potichu. Každý útok je slyšet, každý zákrok se komentuje a každý gól má dozvuk ještě dlouho po siréně.
Rohan sází na jisté místo a velký obraz
Kdo chce fandit pod širým nebem, ale zároveň nechce bojovat o židli, míří na Rohanský ostrov. Rohan BeerGarden staví letošní hokej na rezervacích a garantovaném místě u stolu. Organizátoři lákají na čtyři obří LED obrazovky, street food a atmosféru, která má začínat dávno před úvodním buly.
Právě Rohan dobře ukazuje, jak se pražské fandění mění. Už nejde jen o to někam zajít na hokej. Fanoušci chtějí večer s celým programem, přijít dřív, dát si jídlo, potkat partu a sledovat zápas ve formátu, který se co nejvíc blíží stadionu.
Žluté lázně: hokej u vody a vstup zdarma
Klidnější, ale stále výrazně fanouškovskou variantou jsou Žluté lázně. Areál promítá české zápasy na velkém plátně v Tančírně a akci spojuje s atmosférou, která k hokeji v Česku neodmyslitelně patří. Pivo, parta a společné fandění. Program je vypsaný od 15. do 31. května.
Žluté lázně se hodí pro ty, kdo chtějí větší prostor, méně tlačenice a letní kulisu u Vltavy. Když vyjde počasí, může jít o jednu z nejpříjemnějších možností, jak šampionát sledovat mimo klasickou hospodu.
Harfa a další podniky: hokej i na střeše
Do hokejového programu se zapojují také Terasy Harfa, restaurace, pivovary, bary i menší podniky napříč městem. Promítat se bude na velkých televizích, plátnech i zahrádkách. Někde se sází na sportovní atmosféru, jinde na pohodlí u stolu, speciální menu nebo soutěže o ceny.
Mezi podniky, kde se dá v Praze hokej sledovat, patří například Restaurace Sladovna, The Pitch, Pivovar Spojovna, Bowling Radava, Koštovna u Počtů, Pivo Karlín, Minipivovar Beznoska, Počernický pivovar nebo Hostivar H2. Pro české zápasy se ale vyplatí místa rezervovat s předstihem — po úvodní výhře zájem fanoušků znatelně poroste.
