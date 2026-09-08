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newstream.cz Enjoy Dvanáct piv na čepu a jídlo do noci. Ambiente otevírá druhý Pult

Dvanáct piv na čepu a jídlo do noci. Ambiente otevírá druhý Pult

Pult Tusarova
Ambiente
Natálie Mužíková
Natálie Mužíková
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Pražská gastronomická skupina Ambiente dnes otevírá v Holešovicích druhou pobočku pivního baru Pult. Nový podnik v Tusarově ulici nabídne šest ležáků, šest rotujících speciálů a kuchyni postavenou především na českém hovězím. Interiéru od studia Olgoj Chorchoj dominuje třináctimetrový nerezový bar.

Pivní bar Pult se rozšiřuje na druhý břeh Vltavy. Po podniku v pražské ulici V Celnici otevírá Ambiente v úterý 8. září druhou pobočku, tentokrát v Holešovicích v Tusarově ulici.  

Stejně jako původní podnik se i nový Pult zaměří především na čepované pivo a péči o něj. Na čepu bude šest ležáků a šest rotujících pivních speciálů. Vedle IPA nebo kyselých piv se v nabídce mohou objevit i méně obvyklé styly, například spontánně kvašená piva nebo silnější barley wine. Další pivní speciality z Česka i zahraničí doplní nabídku v lednicích.

Září bude tradičně patřit pivu

Září bude patřit pivu. Pivovary lákají na speciály, festivaly i výpravy do podzemí

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Do 14. ročníku Dnů českého piva se v září zapojí přes 15 pivovarů se speciály, koncerty i exkurzemi do provozů i historického podzemí. Akce má podpořit čepované pivo, jehož spotřeba klesá, a připomenout, že pivovarnictví živí desetitisíce lidí.

nos

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O výběru piva rozhodují i štamgasti

O tom, které ležáky se v Pultu objeví, rozhoduje takzvaná Degustační rada. Tvoří ji výčepní, kuchaři, pivovarníci i štamgasti, kteří společně ochutnávají desítky vzorků a vybírají výslednou sestavu. Tu doplňují Plzeňský Prazdroj a Budějovický Budvar.

Výraznější roli než v klasickém pivním baru má mít také kuchyně. Vede ji šéfkuchař Karol Drzazgowski a menu stojí především na hovězím mase z českých chovů. Každý den se bude rozpálovat gril, na kterém se budou připravovat steaky, v nabídce budou také tataráky nebo carpaccia.

Pilsner Urquell, ilustrační foto

Pivo zdraží. Smiřte se s tím

Zprávy z firem

České pivo zase zdraží. Plzeňský Prazdroj od 1. října zvýší ceny čepovaného piva ze sudů a tanků, části plechovek a některých lahvových piv v průměru o 2,6 procenta. U půllitru to podle pivovaru odpovídá zhruba 70 haléřům. Konečnou cenu v hospodách a obchodech ale určí prodejci.

ČTK

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Ochutnat více druhů masa najednou umožní položka nazvaná Flight. Ke každému chodu může obsluha doporučit také vhodné pivo. Kuchyně navíc pojede až do zavírací doby, tedy do jedné hodiny ráno.

Nový Pult pojme stovku hostů

Holešovický Pult má kapacitu zhruba sto míst. Za podobou minimalistického interiéru stojí pražské studio Olgoj Chorchoj v čele s designérem Michalem Froňkem. Výrazným prvkem prostoru je třináct metrů dlouhý nerezový bar, který doplňuje stěna z luxfer a keramické obklady.

Pult Tusarova bude otevřený každý den od 15 hodin do jedné hodiny ráno.

První týdny provozu doprovodí také zvýhodněná nabídka. Držitelé věrnostní karty Ambiente mají do pondělí 21. září jídlo připravované na místě za polovinu ceny. Ambiente tím chce během prvních dnů provozu získat zpětnou vazbu a doladit poslední detaily nového podniku.

Do Prazdroje dovezli obří nádobu pro máčení ječmene s výškou přes čtyři metry

Prazdroj má novou obří nádobu na máčení ječmene. Ročně má ušetřit vodu odpovídající 17 olympijským bazénům

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Do Plzeňského Prazdroje v noci dorazil kus pivovarské budoucnosti: obří nerezová nádoba na máčení ječmene, která se stane součástí nové máčírny za téměř čtvrt miliardy korun. Prazdroj díky ní zvýší kapacitu sladovny, ušetří vodu a posílí to, na čem si dlouhodobě zakládá – kontrolu nad pivem od zrna až po půllitr.

nst

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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