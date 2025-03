Maledivy, Dubaj i New York. Češi se letos na Velikonoce rozlétnou do větších dálek. A připlatí si

Podle dat Kiwi.com letos letenky na Velikonoce meziročně zdražily v průměru o čtyři procenta, u dálkových letů až o 13 procent. Podle Student Agency Travel například letenky do Dubaje zdražily o 23 procent a do Athén o 28 procent.

Češi mají letos větší zájem o letenky na velikonoční svátky. Podle většiny oslovených prodejců letenek meziročně vzrostl o deset až 27 procent. Češi letos o Velikonocích letecky překonají delší vzdálenost, cestují také na delší dobu než loni. Roste například popularita Dubaje, Malediv nebo New Yorku, v Evropě Češi často volí destinace ve Španělsku nebo Británii. Často si dovolenou prodlouží i mimo svátky.

Největší meziroční nárůst prodeje letenek na velikonoční svátky, o 27 procent, zaznamenal prodejce Student Agency Travel. Portál Letuška.cz prodal o deset procent letenek více. U Kiwi.com letos cestující koupili o 22 procent letenek víc než loni.

Letos se mezi nejoblíbenější destinace Čechů dostaly i ty exotičtější. Portál Letuška.cz zaznamenal větší zájem o Dubaj, u Student Agency Travel byl o tuto destinaci dokonce největší zájem. Popularitu si u obou prodejců získaly také Maledivy nebo New York.

U Kiwi.com vedly tradiční evropské destinace, nejvíce lidí odletí do Španělska, především do Malagy. Na druhém místě byla u Kiwi.com Itálie, kam letos odletí o pětinu Čechů více než loni. Zájem o Řím klesl meziročně o třetinu, o polovinu více cestujících zaznamenala společnost u letů do Milána. Oblíbené je také Spojené království v čele tradičně s Londýnem. Francii letos podle Kiwi.com předehnalo Řecko, kam odletí o 22 procent více Čechů než loni. Zájem o Francii naopak meziročně o více než pětinu klesl.

Cestující, kteří využili portál Letuška.cz, budou nejčastěji odlétat na Velký pátek, někteří si dovolenou prodlouží a odletí už dříve. Zákazníci Kiwi.com budou odlétat stejně jako loni už ve čtvrtek, druhý nejčastější odletový den je ale středa, loni to byl pátek. Ten je letos až na třetím místě. Podle Student Agency Travel letos Češi odjedou na delší dobu než loni, a to průměrně na osm dní. Své cesty letos rezervovali dříve než loni, podle Kiwi.com téměř tři měsíce před odletem.

Roste zájem o wellness

Podle dat Kiwi.com letos letenky na Velikonoce meziročně zdražily v průměru o čtyři procenta, u dálkových letů až o 13 procent. Podle Student Agency Travel například letenky do Dubaje zdražily o 23 procent a do Athén o 28 procent. Podle dat portálu Letuška.cz ceny letenek do dálkových destinací naopak klesají.

Na letošní Velikonoce Češi kupují zejména pobytové zájezdy, tvořily 80 procent všech rezervací, vyplývá z dat Student Agency Travel, který prodává také zájezdy. Meziročně o 146 procent vzrostl zájem o wellness pobyty. Klesl naopak zájem o poznávací a lyžařské zájezdy. Mezi zájezdovými destinacemi vedou ty přímořské. Češi podle dat Student Agency Travel letos nejčastěji vyrazí do Egypta, Ománu, Spojených arabských emirátů, na Kapverdy, do Kataru, Tuniska, Turecka nebo na Mallorku.

