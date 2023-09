Do aukce míří zřejmě nejstarší whisky na světě. Na skotském zámku ji pila i královna Viktorie

Zhruba čtyři desítky lahví whisky, které se loni našly na zámku Blair Castle ve Skotsku, jsou nejspíš nejstarší dochovanou whisky na světě. Historické bádání a datování pomocí uhlíkové metody ukázaly, že destilát zřejmě pochází z 30. let 19. století a že se možná na zámku podával i v době, kdy ho v roce 1844 navštívila královna Viktorie se svým manželem, princem Albertem, napsal server BBC.

Náhodný objev whisky, kterou přelahvovali v roce 1932, brzy způsobí rozruch i mezi investory, protože 24 lahví se chystá do dražby. V listopadu je bude prodávat aukční síň Whisky Auctioneer, která očekává, že cena jedné lahve by mohla přesáhnout 10 tisíc liber (280 tisíc korun).

„Jde o výsostně historickou whisky a pozoruhodný doklad o skotském destilačním umění, kterému se co do původu a zachovalosti jen tak něco nevyrovná,“ citovala BBC odborníka na whisky Anguse MacRailda z destilérky Kythe Distillery, který whisky rovněž ochutnával. „Byla s péčí nalahvovaná a zachovala si přirozenou sílu, ale i svěžest alkoholu po skoro dvě století, což je upřímně řečeno ohromující,“ dodal.

