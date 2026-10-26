Za nejlepší bankovní pobočkou nemusíte do Prahy. Vítězství slaví Znojmo
Kdo by čekal, že nejlepší bankovní pobočky najde především v centru Prahy, může být překvapen. Nejvyšší hodnocení za třetí čtvrtletí letošního roku získala v soutěži Visa Bank Branch of the Year pobočka České spořitelny ve Znojmě. Druhé místo obsadila Moneta Bank v Chotíkově na Plzeňsku a až na třetí příčku dosáhla pražská Partners Banka.
Pobočka České spořitelny na adrese Kosmákova 3952/2 ve Znojmě zvítězila v hodnocení Visa Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2026. Společně s dalšími dvěma nejlépe hodnocenými pobočkami postupuje do finále mezi 12 nejlepších bankovních poboček v České republice, které budou usilovat o titul celkového vítěze roku 2026. O vítězi rozhodne odborná porota a slavnostní vyhlášení proběhne na Visa Awards.
Výsledky ukazují, že o úspěchu bankovní pobočky už dávno nerozhoduje jen počet přepážek nebo rychlost vyřízení běžné transakce. Stále větší roli hraje kvalita finančního poradenství, pomoc klientům s digitálními službami či prevence kybernetických podvodů. A právě v těchto oblastech znojemská Česká spořitelna podle hodnotitelů vynikla.
Banky neustále zdokonalují systémy své kyberbezpečnosti. Jenže útočníci mají jednu výhodu. Tou je lidský faktor a jeho ovlivnitelnost, respektive manipulovatelnost. Postačí dotknout se správné emoce ve správnou chvíli a člověk pak dělá chyby, které by normálně nedělal.
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Banky neustále zdokonalují systémy své kyberbezpečnosti. Jenže útočníci mají jednu výhodu. Tou je lidský faktor a jeho ovlivnitelnost, respektive manipulovatelnost. Postačí dotknout se správné emoce ve správnou chvíli a člověk pak dělá chyby, které by normálně nedělal.
Ve Znojmě učí klienty ovládat George i poznat podvodníky
Vítězná pobočka České spořitelny na Kosmákově ulici zaujala moderním uspořádáním, kvalitním zázemím pro osobní konzultace a propojením tradičního bankovnictví s digitálním světem. Poradci například klientům přímo na pobočce ukazují, jak pracovat s internetovým a mobilním bankovnictvím George.
Výraznou část hodnocení tvořila také bezpečnost. Zaměstnanci klientům vysvětlují, jak rozpoznat phishingové útoky, vyhnout se internetovým podvodům a bezpečně používat digitální bankovní služby. Právě schopnost skloubit osobní přístup s moderními technologiemi patřila podle organizátorů k hlavním důvodům vítězství znojemské pobočky.
Reforma penzijního spoření míří v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Lepší penzijko má mimo jiné snížit poplatky za správu penzijních fondů, proti čemuž mají penzijní společnosti zásadní výhrady. Pokud by nová pravidla platila už letos, šest z devíti penzijních společností by podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla skončilo ve ztrátě.
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Reforma penzijního spoření míří v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Lepší penzijko má mimo jiné snížit poplatky za správu penzijních fondů, proti čemuž mají penzijní společnosti zásadní výhrady. Pokud by nová pravidla platila už letos, šest z devíti penzijních společností by podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla skončilo ve ztrátě.
Plzeň i Praha v závěsu
Druhé místo získala pobočka Moneta Bank v obchodním areálu Globus v Chotíkově u Plzně. Hodnotitelé ocenili její dostupnost, moderní prostředí a kvalitní poradenské služby. Zajímavostí je samoobslužná zóna s bankomatem, který umožňuje také vkládat eurové bankovky.
Třetí skončila Partners Banka v pražské ulici Na Pankráci. Zaujala zejména reprezentativním prostředím, bezbariérovým přístupem a uspořádáním poradenských prostor, které klientům poskytují dostatek soukromí. K dispozici mají také recepci, čekací zónu, občerstvení či dětský koutek. Hodnotitelé vyzdvihli rovněž individuální finanční poradenství a důraz na prevenci podvodů.
O celkovém vítězi se teprve rozhodne
Všechny tři oceněné pobočky se díky svým výsledkům zařadily mezi 12 finalistů soutěže Visa Bank Branch of the Year 2026. Jejich společným jmenovatelem je důraz na kvalitní finanční poradenství, moderní digitální služby, bezbariérovost, ochranu soukromí a vytváření prostředí, kde se klient cítí komfortně a bezpečně.
Výsledek 3. kvartálu zároveň ukazuje, jak bude vypadat budoucnost bankovních poboček: méně přepážek, více poradenství, digitální podpory a individuální péče. V tomto směru se pobočka České spořitelny ve Znojmě stala aktuálním etalonem trhu a právem si odnáší prvenství za třetí kvartál roku 2026. Společně s pobočkami MONETA Bank Chotíkov a Partners Banka Praha Vyšehrad nyní vstupuje do závěrečného finálového hodnocení, které rozhodne o držiteli titulu nejlepší bankovní pobočky roku 2026.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.