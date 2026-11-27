Pozor na e-shopy v mobilu. Předvánoční nákupy jsou ráj pro podvodníky
Podvodníci cílí na uživatele chytrých telefonů. Podvodné reklamy na sociálních sítích jsou technicky nastavené tak, že pokud na odkaz klikne uživatel z počítače, otevře se zcela nevinná webová stránka, čímž útočníci obcházejí bezpečnostní filtry i pozornost analytiků. Jakmile však na stejný odkaz klikne člověk z mobilního telefonu, ocitne se v dokonalé replice e-shopu. Diskutující v podcastu Prouza popsali, jaké nástrahy čekají na kupující. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Listopad a prosinec přinášejí tuzemské e-commerce až třicet procent celoročních tržeb. S příchodem Black Friday však startuje nejen nákupní horečka náročných českých zákazníků, ale také sezóna sofistikovaných kybernetických pastí. Zástupkyně největšího online tržiště Allegro Monika Brichtová a Jana Kráková v podcastovém rozhovoru se šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou odkrývají, jak podvodníci maskují falešné weby před kontrolou z počítačů, jak zneužívají umělou inteligenci a proč se za naletění na podvod nemusí stydět ani zkušení uživatelé.
Česká republika patří v online nakupování k evropské špičce. Pravidelně na internetu nakupuje zhruba šedesát procent populace a spotřebitelé jsou nadprůměrně digitálně edukovaní. Přesto s příchodem předvánoční sezóny čelí bezprecedentnímu tlaku. Tradiční nákupy na poslední chvíli se posouvají hlouběji do podzimu a lidé se snaží vyřešit dárky s předstihem během listopadových slevových vln. Právě honba za co nejvýhodnější cenou v kombinaci se spěchem a nákupy z mobilních telefonů však vytváří ideální podhoubí pro organizované podvodné skupiny.
Padesátiprocentní slevy
Podle dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se v závěrečných dvou měsících roku protočí téměř třetina celoročního obratu tuzemských internetových obchodů. Český zákazník je přitom pověstný dvěma základními rysy: je extrémně náročný na servis i cenu a prakticky postrádá loajalitu k jedné značce. Pokud e-shop nenabídne očekávanou slevu nebo konkurenceschopné podmínky, zákazník bez váhání odchází jinam.
Specifickou dynamiku do trhu vnáší nastupující generace Z. Ačkoliv se mladí lidé dokonale orientují v technologických nástrojích, využívají srovnávače a znají evropskou směrnici nařizující uvádět nejnižší cenu za posledních třicet dní před slevou, přiznávají sklony k impulzivnímu nakupování. Navíc mají posunutý práh vnímání atraktivity - průzkumy ukazují, že nabídka musí často nést slevu přesahující padesát procent, aby je vůbec zaujala.
„Typický český zákazník není úplně věrný. Pokud není spokojený s cenou nebo slevou, nemá problém změnit platformu. Zároveň máme velmi edukovanou generaci Z, která perfektně zná směrnici Omnibus a umí si ceny porovnávat, ale potřebuje vidět slevu až padesát pět procent, aby ji vůbec oslovila. A kolem dvou třetin z nich nakupuje impulzivně. Češi milují slevy a nestydí se za to, což nutí celou e-commerce posouvat technologie dopředu,“ říká Monika Brichtová, manažerka externí komunikace a PR Allegro.
Podvody nové generace
Zatímco dříve bylo možné internetový podvod odhalit podle lámané češtiny a banálních příběhů o dědictví po africkém princi, dnešní podvodné kampaně jsou šité na míru pomocí pokročilých jazykových modelů. Podvodníci dokáží dokonale zkopírovat celý grafický design, produktové fotografie i tón komunikace zavedených značek - v minulosti takto čelily masivnímu klonování například weby značek Tescoma, Superzoo, Rituals i samotné Allegro.
Zásadním trendem je technické maskování útoků cílených výhradně na uživatele chytrých telefonů. Podvodné reklamy na sociálních sítích jsou technicky nastavené tak, že pokud na odkaz klikne uživatel z počítače, otevře se zcela nevinná webová stránka, čímž útočníci obcházejí bezpečnostní filtry i pozornost analytiků. Jakmile však na stejný odkaz klikne člověk z mobilního telefonu, ocitne se v dokonalé replice e-shopu. Na malém displeji mobilu je navíc URL adresa v prohlížeči často zkrácená nebo méně nápadná. Vedle přímé krádeže peněz se navíc množí i skrytá předplatná, kdy se nabídka tváří jako jednorázový nákup zboží, ve skutečnosti však zákazník nevědomky odsouhlasí pravidelné strhávání poplatků.
„Podvody jsou dnes díky zapojení umělé inteligence daleko sofistikovanější, personalizované a jazykově naprosto obratné. Už to není nigerijský princ, ale profesionální newsletter bez jediné chyby. Navíc se setkáváme s kampaněmi, které při rozkliknutí z počítače otevřou nevinnou stránku, ale z mobilu vás navedou do podvodného rozhraní, kde přehlédnete falešnou URL adresu. Umělá inteligence navíc vstupuje i do reklamací - evidujeme případy, kdy se lidé pokoušejí doložit poškození zboží fotografiemi kompletně vygenerovanými AI,“ popisuje Jana Kráková, vedoucí týmu Trust and Safety pro Allegro.
Falešný bankéř, falešný ředitel. Pokusů o podvod stále přibývá. Firmy navíc často čelí i kriminalitě zevnitř, od zaměstnanců, ale i obchodních partnerů firmy. Jaké jsou triky a motivace podvodníků a jak se tomu dá čelit, popisuje v podcastu šéf forenzního týmu Deloitte ČR Tomáš Kafka.
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Falešný bankéř, falešný ředitel. Pokusů o podvod stále přibývá. Firmy navíc často čelí i kriminalitě zevnitř, od zaměstnanců, ale i obchodních partnerů firmy. Jaké jsou triky a motivace podvodníků a jak se tomu dá čelit, popisuje v podcastu šéf forenzního týmu Deloitte ČR Tomáš Kafka.
Důvěra spotřebitelů se stává hlavním parametrem, který rozhoduje o úspěchu obchodníků. Velká online tržiště proto nasazují přísné procesy ověřování prodejců - od biometrického ověření identity přes prověrky Know Your Business až po napojení na bankovní registry a pravidla proti praní špinavých peněz. Platformy zároveň v reálném čase propojují své systémy s evropskou databází nebezpečných výrobků Safety Gate a v rámci nařízení DSA filtrují nabídky; v obrovském objemu přesahujícím 400 milionů nabídek jsou tak preventivně blokovány a odstraňovány nevyhovující položky dříve, než se dostanou ke spotřebiteli.
Současně roste význam garančních programů, kdy platforma přebírá roli ručitele. V rámci programu Bezpečný nákup na Allegru se podpora ozývá do 24 až 48 hodin a v případě nedoručeného či poškozeného zboží vyplatí zákazníkovi peníze zpět a škodu následně vymáhá po prodejci sama. Přesto zůstává základním obranným valem obezřetnost samotného nakupujícího. Odbornice varují před platbami převodem na neznámé bankovní účty a doporučují využívat platební karty s možností bankovního chargebacku, prověřené brány, PayPal či dobírku.
A co diskutující radí, na čem se shodli, pokud jde i to jak nenaletět? „Největší chybou je impulzivní nákup ve spěchu na zastávce nebo v tramvaji. Před každou platbou si zkontrolujte URL adresu, certifikát zabezpečení a obchodní rejstřík. Pokud jste na neznámém webu, volte platbu kartou, kde můžete transakci reklamovat u banky. A především, když už se napálíte, nestyďte se. Stalo se to i lidem z oboru. Nahlaste to bance, policii, České obchodní inspekci, ale řekněte to hlavně kolegům a rodině. Otevřené sdílení a psaní reálných recenzí chrání ostatní mnohem víc než obecná varování.“
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Měli se Češi za komunismu materiálně lépe nebo hůře, než nyní? Tomáš Prouza diskutoval se šéfem Liberálního institutu Jakubem Kunešem o tom, jaké mýty kolem toho panují. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.