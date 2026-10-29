Dušičkový byznys vrcholí. Řetězce lákají na levné svíčky, květinářství na věnce za stovky
Svíčky za pár korun i ručně vyráběné věnce za více než tisícovku. Obchodníci se připravují na závěr dušičkové sezony a o zákazníky soutěží cenou, pohodlím i originální výzdobou. Penny hlásí rostoucí zájem o svíčky s potiskem a umělé chryzantémy, Tesco nabízí slevy pro členy věrnostního programu. Menší květinářství vedle tradičních věnců připravují také dekorace inspirované sociálními sítěmi.
Památka zesnulých letos připadá na pondělí 2. listopadu a obchodníci očekávají nejsilnější zájem o pietní sortiment v posledním týdnu před svátkem. Podle údajů řetězce Penny zákazníci pořizují svíčky a květinovou výzdobu průběžně během října, často společně s běžným nákupem potravin. Vrchol prodejů však přichází až před dušičkovým víkendem.
„Největší zájem o dušičkové zboží evidujeme právě v těchto dnech těsně před víkendem. Regály jsme proto včas doplnili, aby u nás zákazníci našli vše potřebné,“ říká Markéta Smutná, manažerka korporátní komunikace Penny.
Klasické svíčky drží prvenství
Navzdory nabídce LED a bateriových variant zůstávají podle Penny nejprodávanější klasické a olejové svíčky. Řetězec je nabízí jednotlivě i ve vícekusových baleních. Vedle tradičního provedení ale letos zaznamenává větší zájem o zdobené varianty.
„V letošním roce jsme rozšířili nabídku klasických svíček o varianty s potiskem, a právě u nich zaznamenáváme výrazný nárůst zájmu. Češi sice dávají přednost tradici, ale rádi si vyberou i estetičtější provedení,“ uvádí Petr Chvojka, vedoucí oddělení nákupu Penny.
Halloween se v Česku mění ve stále významnější obchodní událost. Přestože Dušičky připomíná podstatně více lidí, nákupní dynamika letos přeje právě Halloweenu. Oba svátky dohromady představují pro českou ekonomiku miliardový sezónní impuls. Zatímco obchodníci na nich vydělávají, města a obce musí počítat s dodatečnými výdaji na provoz hřbitovů, svoz odpadu a údržbu veřejných prostranství.
Halloween ekonomicky dohání Dušičky. Češi za oba svátky utratí miliardy
Money
Halloween se v Česku mění ve stále významnější obchodní událost. Přestože Dušičky připomíná podstatně více lidí, nákupní dynamika letos přeje právě Halloweenu. Oba svátky dohromady představují pro českou ekonomiku miliardový sezónní impuls. Zatímco obchodníci na nich vydělávají, města a obce musí počítat s dodatečnými výdaji na provoz hřbitovů, svoz odpadu a údržbu veřejných prostranství.
V květinových dekoracích se podle něj prosazují umělé chryzantémy. Jejich výhodou je především trvanlivost a minimální nároky na péči. Penny u nich uvádí značný meziroční růst prodejů, konkrétní procenta ani počty prodaných kusů však ve své zprávě řetězec nezveřejnil. Jde přitom o zkušenost tohoto řetězce, nikoli o statistiku celého českého trhu.
Tesco sází na věrnostní slevy, Globus nabízí i svíčky s obrázkem
Tesco podporuje dušičkové nákupy akcemi navázanými na kartu Clubcard. V internetové nabídce má například balení tří hřbitovních svíček po 100 gramech za 29,90 koruny s kartou, zatímco uvedená cena bez ní činí 59,90 koruny. Drobnou svíčku ve skleněném obalu s náplní 30 gramů nabízí za 6,90 koruny místo 13,90 koruny. Akce platí do 1. listopadu 2026.
Nastávající víkend bude patřit Památce zesnulých a prodejci věnců a kytic se připravili na tradičně obrovský zájem o své produkty. Stánkaři u hřbitovů letos zdražili.
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Zprávy z firem
Nastávající víkend bude patřit Památce zesnulých a prodejci věnců a kytic se připravili na tradičně obrovský zájem o své produkty. Stánkaři u hřbitovů letos zdražili.
Slevy se týkají také výzdoby. Květinové aranžmá Jumi vychází v online nabídce Tesca na 84,90 koruny s Clubcard oproti 169,90 koruny bez věrnostní slevy. Zákazník tak může pořídit svíčky i hotovou dekoraci při jednom nákupu, výsledná cena však výrazně závisí na využití zákaznického programu.
Také Globus zařadil pietní sortiment do akční nabídky. Podle přehledu jeho letáků na portálu Kompas Slev nabízí od 27. října do 1. listopadu olejovou svíčku za 15,90 koruny, parafínovou za 17,90 koruny a svíčky s obrázkem za 29,90 koruny. Zdobené provedení tak není jen novinkou v nabídce Penny. Samotná přítomnost v letáku ovšem nevypovídá o tom, jak rychle jeho prodeje rostou.
Malí prodejci nabízejí ruční práci a přírodní materiály
Vedle sériově vyráběných dekorací mají zákazníci na výběr ručně připravované vazby. Pražské Květiny Maják například nabízejí vlastní věnec z borovicových šišek o průměru přibližně 20 centimetrů za 249 korun. U výrobku zdůrazňují ruční výrobu a možnost venkovního použití.
Brněnské Květiny Bus používají na dušičkové vazby především stříbrný smrk a jedli. V letošní nabídce uvádějí lesní misky za 365 korun, kladené věnce o průměru 55 centimetrů za 755 korun a větší, pětasedmdesáticentimetrové za 1255 korun.
Čeští architekti si dokážou poradit i s tak netradiční typologií, jako je hřbitov. Ten ve Vratislavicích, který navrhli architekti ze studia Mjölk, obklopují loučně.
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Reality
Čeští architekti si dokážou poradit i s tak netradiční typologií, jako je hřbitov. Ten ve Vratislavicích, který navrhli architekti ze studia Mjölk, obklopují loučně.
Cenové rozdíly přitom nelze číst jako jednoduché srovnání levného supermarketu a drahého květinářství. Uvedené výrobky se liší rozměry, materiálem, množstvím výzdoby i podílem ruční práce. Pro zákazníka jde zároveň o volbu mezi hotovým zbožím dostupným při běžném nákupu a individuálně připravenou vazbou.
Mladší zákazníci přinášejí inspiraci ze sociálních sítí
Zájem o trvanlivou výzdobu nemusí znamenat pouze nákup umělých květin. Floristka Barbora Vachna Konečná z Vyskytné nad Jihlavou hovoří o využívání bobkovišně, tújí, jalovců či cypřišů, které mají dekoracím pomoci zachovat vzhled co nejdéle. Podle floristky si mladší zákazníci přicházejí pro výzdobu, kterou znají ze sociálních sítí.