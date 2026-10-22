Budování praxe na zelené louce stojí hlavně na výběru lidí, říkají Tomasz Kilarski a Ondřej Chovanec z LeitnerLeitner
Proč dává smysl propojení daňového a finančního poradenství, práva a transakčního know-how? Hosty dalšího dílu podcastové série Global Minds jsou expert na finanční poradenství, fúze a akvizice ze společnosti LeitnerLeitner Tomasz Kilarski a Ondřej Chovanec, který v rámci téže skupiny vede pražskou advokátní kancelář LeitnerLaw.
Skupina LeitnerLeitner s centrálou v Linci kontinuálně posiluje své působení v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Služby v oblasti daňového poradenství, práva a auditu poskytuje v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně, tedy, jak také v úvodu poznamenává Chovanec, „na území bývalého Rakouska-Uherska“.
Česko bylo jednou z prvních zemí CEE, kde firma založila i advokátní kancelář. „Zhruba před osmi lety jsme začali v Česku s daňovým poradenstvím a auditem. Já jsem se připojil před zhruba čtyřmi lety, kdy začínala LeitnerLaw,“ popisuje Chovanec.
Naproti tomu Kilarski je ve strukturách společnosti nováčkem, protože její součástí se stal teprve v tomto roce. „Pracoval jsem pro KPMG a byl osloven headhunterem, zda bych nechtěl postavit M&A praxi pro rakouskou konzultační firmu. Ukázalo se, že jde o LeitnerLeitner, kterou jsem znal, ale ne dopodrobna. Tušil jsem tam velký potenciál a nyní vím, že jsem se rozhodl správně,“ popisuje svůj nástup Kilarski.
Oba potvrzují, že role „stavitelů“ nových praxí jim vyhovuje. Kilarski má rád nové výzvy, Chovanec však tvrdí, že se v takové úloze nejprve musel najít. „Neměl jsem s tím zkušenost a bylo to a stále je náročné, ale užívám si nebývalou míru svobody vytvářet praxi po svém,“ přibližuje.
Stabilní síť, adekvátní hodnota za vynaložené peníze a služby orientované na budoucnost tvoří mix, díky kterému se můžete odlišit od konkurence, říká v nové epizodě podcastu Global Minds generální ředitelka a členka představenstva společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
Vyplácí se pečovat o dobro zákazníků i zaměstnanců, říká CEO T-Mobilu Melinda Szabó
Leaders
Stabilní síť, adekvátní hodnota za vynaložené peníze a služby orientované na budoucnost tvoří mix, díky kterému se můžete odlišit od konkurence, říká v nové epizodě podcastu Global Minds generální ředitelka a členka představenstva společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
Jsem mezinárodní lídr?
Budování nové praxe na „zelené louce“ vyžaduje lidi s adekvátním osobnostním i mentálním ustrojením. Podle obou hostů podcastu je podstatné být viděn. „Když jste nový ve velké společnosti, musíte si získat důvěru, což nějaký čas zabere, protože chvíli trvá, než se dostaví výsledky. Takže to chce trpělivost,“ říká Kilarski. Podle Chovance je podstatná i intuice. „Důležité je se nebát a odvádět to nejlepší. Mít trpělivost a naslouchat i svým vnitřním pocitům. Když cítíte, že nadřízení ve vás mají důvěru, že nejste jen anonym za výkazy, dělá se to o mnoho snáz,“ dodává.
Kilarski má polské kořeny, ale narodil se a vyrůstal ve Vídni. Díky častým cestám do domoviny svých předků přirozeně sledoval i postupné proměny Česka. Už to byl dobrý základ, na němž bylo možné stavět kariéru s mezinárodním přesahem. „Mezinárodní působení považuji za přirozené. Vídeň je tavicí kotel s řadou národností a kultur. Pak jsem byl na stáži v Londýně, kde je to ještě znásobeno. Tamní zkušenost z oblasti Banking & Finance pro mě byla velmi cenná a jsem rád, že ji nyní mohu uplatnit,“ pokračuje Kilarski.
Chovanec dříve pracoval mimo jiné v Deloitte Legal a přechod z firmy patřící do „velké čtyřky“ do regionální firmy by na leckoho mohl působit jako ústup z mezinárodního pole. To je ale jen nepoučený pohled zvenku. „Procesy a struktury jsou velmi podobné. Skupina LeitnerLeitner v Rakousku je obrovská. Pracuje se na podobných projektech a uvnitř se hovoří stejným jazykem. Navíc pro ni pracuje řada lidí, kteří dříve působili ve velké čtyřce, včetně mých kolegů v Česku. Když vidíte linecké nebo vídeňské kanceláře LeitnerLeitner, nemáte pocit, že by šlo o malou firmu,“ uvádí Chovanec.
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Globální rozhled je pro práci v mezinárodním týmu nezbytností, říká Markéta Cechman z ČSOB
Leaders
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Klíčová mise
Expert na fúze a akvizice Kilarski tvrdí, že z regionu, v němž skupina působí, patří Česko, Maďarsko a Chorvatsko k velmi atraktivním trhům z hlediska potenciálu byznysových transakcí. Souvisí s tím i fakt, že jeho úkolem je právě posílit praxi M&A natolik, aby se stala vedle práva, auditu a daní čtvrtým pilířem skupiny LeitnerLeitner. „Mým posláním je, aby naše M&A praxe byla relevantním hráčem nejen v Rakousku, ale i ve střední a východní Evropě. Tam zatím nejsme,“ vysvětluje.
Už samotné úspěšné propojení práva, auditu a daní pod jednou střechou tak, aby se tyto praxe vzájemně podporovaly, však nemusí být snadné. Chovanec upozorňuje, že na papíře může vše vypadat růžově, ale rozhodující je až reálný provoz. „Je třeba koordinace velkého množství lidí, mezi nimi zároveň musí být chemie, která jim umožní spolupracovat. Sebelepší plán narazí, když se ukáže, že mezi dotčenými lidmi ta chemie chybí. Takže ten základ je práce s lidmi,“ říká Chovanec.
Z odborného hlediska je to však z jeho pohledu jasná volba. „Obecně dává jasný smysl tyto služby kombinovat. Obzvlášť právo a daně. Ne nadarmo tyto dvě oblasti spojují již řadu let jak velká čtyřka, tak LeitnerLeitner,“ vysvětluje Chovanec. „Na ně se pak přirozeně nabalují další služby, jako je finanční poradenství nebo fúze a akvizice. Právě to by ostatně měl být další krok i v Česku a právě nyní se o tom rozhoduje,“ dodává Chovanec.
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Pozici v Česku jsem přijala bez váhání, říká Anna Kouchkovsky z Komerční banky
Leaders
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Co dalšího v podcastu zaznělo?
Odkud se nejčastěji rekrutují klienti, kteří se zástupci LeitnerLeitner zasedají u jednacího stolu, a je jich v Česku dostatek?
Jaké chyby nejčastěji hatí hladký průběh M&A transakcí?
A jak by si hosté podcastu představovali, aby jimi vybudované praxe vypadaly za deset let?
I o tom se debatovalo v podcastu Global Minds. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Podcast Global Minds je také na Spotify.
Sledujte i další díly podcastové série Global Minds
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.