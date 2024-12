„Zpomalíme linku.“ Hyundai v Nošovicích sníží výrobu kvůli nejistotě ohledně elektroaut

Se snížením výrobního plánu souvisí i redukce stavu zaměstnanců. Nyní podnik zaměstnává zhruba 3100 lidí, jejich počet se má snížit asi o 100.

Automobilka Hyundai plánuje, že v příštím roce vyrobí v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku méně aut než letos. Sníží rychlost výrobní linky a také asi o 100 zredukuje stav zaměstnanců. Důvodem je ekonomická situace ve světě a také nejistota, jaká bude poptávka po elektrických autech.

Loni slezská továrna vyrobila 340 500 aut, letošní plán výroby je 330.890 vozů. „Plán výroby na příští rok nemáme ještě potvrzený, pořád ladíme,“ řekl mluvčí závodu Petr Michník.. Plán ale podle něj bude nižší.

„Čekáme, že výroba bude nižší než letos. Důvodem je ekonomická situace na našich hlavních trzích a samozřejmě i nejistá poptávka po elektromobilech. Uvidíme, jaká bude aktuální poptávka, jaká bude realita, ale nezáleží jenom na poptávce samotné, ale i na tom, jak se nám podaří skloubit poptávka s emisními limity,“ řekl Michník.

Od příštího roku mají platit zpřísněné emisní normy a automobilkám hrozí pokuty, pokud neprodají dostatek nízkoemisních aut. Letos nošovický závod plánoval, že 17 procent vyrobených vozů bude čistě elektrických. Reálně je to však jen deset procent.

„Jde o to, abychom zároveň vyráběli to, co chtějí lidé, a zároveň plnili limity. Samozřejmě uvidíme, jak se vyvine diskuse o limitech a pokutách, pořád je možné, že se to nějak změní. Jsme připraveni reagovat flexibilně, i když je to složité,“ řekl Michník.

Se snížením výrobního plánu souvisí zpomalení výrobní linky a také redukce stavu zaměstnanců. Nyní podnik zaměstnává zhruba 3100 lidí, jejich počet se má snížit asi o 100. „Nechystá se ale propouštění. Bude se to dít nějakou přirozenou fluktuací a snížením počtu agenturních zaměstnanců,“ řekl mluvčí.

Nespokojení odboráři

V automobilce jde dnes naposledy do práce odpolední směna, pak tam bude dvoutýdenní celozávodní dovolená. Do práce půjdou zaměstnanci v pondělí 6. ledna. A hned v následujícím týdnu bude v pátek nevýrobní den. Podle Michníka to souvisí s nižším výrobním plánem, ale automobilka z počátku roku nějaký nevýrobní den měla skoro každý rok.

Nařízení hromadného čerpání dovolené na čtvrtek 2. a pátek 3. ledna se nelíbilo nošovickým odborářům. „Máme totiž za to, že tímto způsobem by se rozhodně neměly sanovat plánované odstávky z důvodu sníženého odbytu našich výrobků,“ uvedli odboráři na svých internetových stránkách.

Ve firmě na konci října začalo kolektivní vyjednávání. Na konci listopadu odboráři uvedli, že se jednání dostalo do patové situace. „Kolektivní smlouva je platná až do konce března, takže ještě máme pořád dost času se dohodnout,“ řekl dnes Michník.

Při posledním kolektivním vyjednávání před dvěma lety odbory a vedení podniku schválily až návrh zprostředkovatele, který vstoupil do vyjednávání, poté co se odboráři se zaměstnavatelem nedokázali shodnout na růstu mezd při osmi kolech jednání.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách a Kona Electric. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Zisk loni podniku vzrostl o 2,92 miliardy na 13,87 miliardy korun a tržby o 21,25 miliardy na 188,99 miliardy korun.

