Zakladatel Pivovarů Lobkowicz jde do vězení, skrýval se v Gruzii

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz Zdeněk Radil má jít za pokus o podvod s finančními smlouvami do vězení na 5,5 roku, rozhodl Krajský soud v Ostravě.

Jeho komplic Lukáš Chmel dostal podmíněný trest. Radil se trestnímu stíhání vyhýbal, na jaře ho policie zatkla v Gruzii, kde se skrýval. Podle obžaloby se oba odsouzení pokusili ze skupiny Pivovary Lobkowicz Group pomocí machinací s úvěrovými smlouvami, smlouvami o reklamě a směnkami vylákat 14 milionů korun.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obžalovaní se hned v soudní síni odvolali. Radil už dříve vinu odmítl. Chmel dnes v soudní síni zkolaboval, soudkyně proto jednání zkrátila a rozsudek nezdůvodňovala. Radil má podle rozsudku jít do vězení na 5,5 roku. Soud mu navíc na pět let zakázal činnost ve vedení společností. Chmel dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. V jeho případě má zákaz činnosti trvat tři roky.

Mezinárodní zatykač

Radil byl nejdříve souzený jako uprchlý. Po obvinění zmizel a soud na něj vydal mezinárodní zatykač. Letos na jaře ho zatkla gruzínská policie. V Gruzii pobýval i s rodinou, ženou a malým dítětem. „Obviněný se vyhýbal trestnímu stíhání, z toho důvodů jsme požádali o spolupráci gruzínské justiční orgány, které na žádost ministerstva spravedlnosti reagovaly kladně, a obžalovaný byl vydán,“ uvedla už dříve státní zástupkyně Barbora Zajícová.

Dnes projednávaná kauza u ostravského soudu je jen částí možné trestné činnosti. Další dvě trestní věci podle Zajícové řeší soudy v Praze.

Po Radilovi policie pátrala od roku 2019, kdy na něj podala trestní oznámení čínská skupina CITIC, která od něj v roce 2018 pivovary převzala. „Zdeněk Radil se podle našeho názoru dopustil při řízení skupiny Lobkowicz Group porušení řady zákonů ČR. Proto na něj skupina podala několik trestních oznámení,“ uvedl tehdejší evropský šéf holdingu CITIC Jaroslav Tvrdík.

