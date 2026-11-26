Začínali v ložnici projektem garáže. Dnes má Valbek zisk 192 milionů a sází na železnici
Na první zakázky stačilo Romanu Lennerovi a jeho kolegům jedno rýsovací prkno. Dnes jejich liberecká skupina Valbek zaměstnává téměř 700 lidí a podílí se na přípravě dálnic, vysokorychlostních tratí i rozšíření pražského letiště. Za poslední uzavřený fiskální rok zvýšila vlastní výkony o 16 procent. Další generaci projektantů si chce vychovat sama. Právě zkušené odborníky totiž čeští investoři shánějí čím dál obtížněji.
Garáž a zpevněná plocha pro zemědělské družstvo. Takové zakázky řešila na konci roku 1989 parta libereckých projektantů, která si první kancelář zařídila u Lennerových v ložnici. Vedle rýsovacího prkna tam měli kufříkový psací stroj. Když se později vypravili podepsat společenskou smlouvu, cestou se jim utrhl výfuk. Do cíle ho dotáhli za autem a 19. listopadu 1990 byl Valbek na světě.
Dnes týmy Valbeku pracují na rozšíření Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, projektují úseky dálnic D3 a D11 a podílejí se na přípravě vysokorychlostních tratí. Skupina sdružuje 13 společností v Česku, na Slovensku a na Ukrajině. Pod jednou střechou má přes dvacet odborností. U staveb tak dokáže zajistit průzkum území, zpracovat projekt a později dohlížet na jeho provedení.
Po více než čtvrtstoletí končí v Praze éra územního plánu z roku 1999. Metropolitní plán má odblokovat rozvoj velkých území a vytvořit kapacitu až pro 350 tisíc bytů. Realitní trh ale ví, že mezi novou regulací a skutečným jeřábem na stavbě mohou být ještě roky.
Konec územního plánu z roku 1999. Praha mění pravidla pro výstavbu
Reality
Po více než čtvrtstoletí končí v Praze éra územního plánu z roku 1999. Metropolitní plán má odblokovat rozvoj velkých území a vytvořit kapacitu až pro 350 tisíc bytů. Realitní trh ale ví, že mezi novou regulací a skutečným jeřábem na stavbě mohou být ještě roky.
Za poslední uzavřený fiskální rok vykázala skupina podle svých údajů vlastní výkony ve výši 1,095 miliardy korun. Meziročně je zvýšila o 16 procent a po zdanění vydělala 191,6 milionu korun. Na další fiskální rok plánuje investice za 30 milionů korun, které mají směřovat do technologií, softwaru a rozvoje specialistů.
Obce mají co stavět. Potíž je sehnat projektanta
Jak citelně projektanti chybějí, ukazují menší obecní zakázky na jižní Moravě. Některé radnice mají problém najít kancelář, která by jim připravila projekt občanské vybavenosti. Stavba se pak zpozdí, případně z ní úplně sejde. Podle Michala Drahoráda z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě odcházejí zkušení odborníci do důchodu a absolventů technických škol přichází do praxe příliš málo. Část z nich volí jiný obor nebo odchází do zahraničí, protože výdělek podle Drahoráda neodpovídá odpovědnosti, kterou projektant nese.
Záleží i na tom, jak radnice zakázku vypíše. Pokud dá největší váhu ceně, právě kanceláře se zkušenostmi z obdobných staveb může od účasti odradit. Čas projektantům navíc ubírá vyřizování stanovisek. „Projektant nyní projektuje již jen menšinu času a většinu věnuje komunikaci s úřady,“ uvedl Drahorád.
Lenner vidí budoucnost na kolejích
Ve Valbeku už zakladatelé postupně předávají větší odpovědnost mladším kolegům. Vedení chce vychovat specialisty, kteří na jedné stavbě dokážou propojit práci několika týmů. Příležitost k tomu vidí spoluzakladatel a majitel Roman Lenner zejména v přípravě nových tratí. „Velkou budoucnost této země vidím v železnici,“ říká.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.