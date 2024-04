Freshstart: Jak být lepší než konkurence? Analýza trhu a další 3 tipy

Překonat konkurenci je v podnikání klíčem k úspěchu. Je na místě myslet nejen na způsoby, jak svou firmu na trhu udržet, ale také na to, jak dál prosperovat. Na co se zaměřit, aby byl jeden byznys lepší než ostatní? V novém článku přinášíme 3 tipy, jak nad konkurencí vyzrát.

Konkurenční výhoda – to je oč tu běží

Základem je být jiný. To znamená buď snížit cenu nebo přijít s novým a inovativním řešením v podnikání. Cena je sice důležitá, ale v dlouhodobém horizontu není udržitelné ji držet extrémně nízko. Velké firmy jsou totiž v udávání cen mocným pánem a konkurovat jim v této oblasti je pro menší podniky náročné.

Řešením je najít díru na trhu, která bude představovat konkurenční výhodu. Jednoduše to ilustruje rozhodnutí podnikatele v gastru a kultuře Šimona Kotmela, který pořádal v Burze#4 koncerty zdarma nebo při zařizování baru nakoupil sklenice místo plastových kelímků. „Naproti nám byl podnik, kde nalévali jen do kelímků a kdybych si měl vybrat z čeho pít, vybral bych si sklo. Vždycky,“ popisuje. Šlo o dražší variantu, ale konkurenční výhoda byla najednou na světě.

Jaké lze zvolit konkurenční výhody?

Propracovaný zákaznický servis

Kvalitu a původ výrobků

Neotřelý design

Rychlost dodání a flexibilita při reklamacích

Údržba, instalace a další služby v ceně výrobku

Úplně nové produkty nebo služby, které na trhu chybí

Celý rozhovor se Šimonem Kotmelem je k dispozici na YouTube a Spotify.

Analýza trhu a konkurence

Základem pro byznys je, aby podnikatel rozuměl svému trhu, zákazníkům a také nabídce konkurenta. Co to ale znamená?

Analýza trhu

Informace o velikosti trhu – Nejprve je zásadní si určit, kolik se na trhu pohybuje klientů a jaká je poptávka. Zjistit se to dá třeba skrze informace o hledanosti produktu ve vyhledávačích.

– Nejprve je zásadní si určit, kolik se na trhu pohybuje klientů a jaká je poptávka. Zjistit se to dá třeba skrze informace o hledanosti produktu ve vyhledávačích. Nabídka, poptávka, cena a jejich vývoj – Podle zákonů trhu platí, že s rostoucí cenou roste nabídka a zároveň klesá poptávka. Aktuální vývoj cen na trhu určují zejména velké firmy.

– Podle zákonů trhu platí, že s rostoucí cenou roste nabídka a zároveň klesá poptávka. Aktuální vývoj cen na trhu určují zejména velké firmy. Znát zákazníka je základ - Je dobré si vytvořit si obrázek ideálního zákazníka (tzv. personu), identifikovat jeho problémy a z toho pramenící nákupní chování.

Analýza konkurence

Při analýze konkurence je nutné znát její silné a slabé stránky a podle toho učinit další kroky. Právě identifikace slabých stránek a oblastí konkurentů je klíčová. Rozprostře se totiž pole možností, kde může jiný podnik vyniknout.

Marketing jako metla lidstva

Lidé dávají přednost tomu, co znají a čemu věří. A v podnikání to platí stejně. Proto je dobré pracovat na kvalitním marketingu, který zvýší nejen povědomí o značce, ale i prodeje. Investice do marketingu a propagace není ani z této perspektivy zbytečná.

Překonávání konkurence je nikdy nekončící závod. Bez analýzy trhu, přizpůsobení zákazníkům nebo inovativního ducha to ale nepůjde. Kombinace strategického myšlení s tím kreativním může vést k tomu, že daný podnik třeba jednou bude konkurovat úplně jiným hráčům.