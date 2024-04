Freshstart: Prostor k podnikání (nejen) v gastru – jak vybrat to pravé místo?

Vybrat si ten pravý prostor k otevření gastro podniku je významný krok v byznysové kariéře. Místo, kde bude restaurace, kavárna nebo bar, přímo ovlivní, kolik lidí podnik navštíví a tím pádem i výši tržeb. Proto jsme připravili 3 tipy na hledání místa k podnikání.

Místo na podnikání určuje zákazník

V ideálním případě by se měl podnik přiblížit cílovým zákazníkům. Fancy restaurace ve studentském kampusu nejspíš nebude to pravé. Ale kavárna nebo bar už mají v takovém místě větší šanci na úspěch.

Pokud podnikatel nezná danou lokalitu, pomůže mu orientace na čísla. Je třeba si vypracovat:

Analýzu cílové skupiny – Zkoumání cílovky v určité lokalitě vychází z demografických údajů. Data mohou informovat třeba o věku obyvatel v dané oblasti, jak je to tam s turisty nebo jaká je prognóza do budoucna - kolik lidí a jak starých na daném místě bude bydlet třeba za 5 nebo 10 let.

Tip: Informace o vývoji obyvatelstva jsou k dohledání na stránkách Českého statistického úřadu.

Analýzu konkurence – Poznatky o konkurenci přinesou i informace o tom, jaké lidi daný typ podnikání přitahuje a jaké jsou jejich potřeby. Zároveň je potřeba se v boji o zákazníka dostatečně odlišit – nevyplatí se například otevírat italskou restauraci v místě, kde už jedna zavedená a prosperující je.

Najděte svou konkurenční výhodu a buďte lepší než vaši konkurenti!

Pronájem prostor k podnikání – na velikosti záleží!

Dále je nutné si ujasnit, jak má gastro podnik vypadat. Podle toho lze odhadovat, jak velkou plochu hledat.

Pro kolik zákazníků je myšlený gastro podnik?

Jak velkou je potřeba mít kuchyň, případně zda si vystačí bar?

Sklad je nutnost, počítáte s ním?

Jak velké musí být sociální zařízení?

Tyto otázky nelze ignorovat ani při čtení vyhlášky o požadavcích na stravovací služby. Bez jejího splnění totiž nikdo gastro podnik neotevře. Vysněné místo musí splňovat i normy ohledně pitné a odpadní vody, větrání, osvětlení nebo vytápění kuchyně a další hygienické nároky.

Budget určuje, kde podnikat

Další element, který zamíchá s tím, kde otevřít gastro podnikání, jsou peníze. Proto je klíčové najít takový prostor, který zohlední jak zákazníky, tak rozpočet. Vybírat jen podle cen nájemného se ovšem nevyplácí, protože místo nemusí vyhovovat cílovce. A taky nemá smysl se zadlužit kvůli hezkým prostorům. Cílem je tedy najít balanc mezi prostorem, který si podnikatel může dovolit a místem, které bude blízko zákazníkům.

Rozpočet se netočí jen kolem nájmu

Do hry zvané budget ale vstupují další faktory. Podnikatel Šimon Kotmel našel prostor k otevření kavárny Anežka na stránkách běžných realitek a přišlo mu divné, že je nájem v centru Prahy tak levný. Nakonec se ale nízký nájem dorovnal vysokými investicemi, které do prostoru musel dát. „Když jsme chtěli vymalovat, začali opadávat kusy omítky a museli jsme to celé oškrábat. Chtěl jsem mít vše nejlevnější, a nakonec jsem neušetřil vůbec,“ popisuje podnikatel, kterého projekt stál další 3 miliony korun.

Celý rozhovor s Šimonem Kotmelem najdete na You Tube nebo Spotify!

Lidé se do podnikání pouští z různých důvodů. Proto před otevřením vysněného gastro podniku musí mít každý podnikatel ve svých motivech jasno. I při hledání místa je proto vhodné držet se svého podnikatelského plánu. Jen díky tomu bude obyčejné místo to pravé – byznys nepotopí, ale naopak nakopne.