Výrobci čerpadel Sigma klesly tržby i zisk. Podnik se chce podílet na dostavbě Dukovan
Akciové společnosti Sigma Group, která se v Lutíně na Olomoucku zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití, loni klesly tržby o 190 milionů korun na 907 milionů korun z 1,097 miliardy korun v roce 2023. Strojírenská firma loni zároveň meziročně snížila zisk o 2,7 milionu korun na 3,6 milionu korun.
Zhruba třetina tržeb Sigma Group loni připadla na dodávky čerpadel pro jadernou energetiku, 25 procent na klasickou energetiku a stejný podíl měla čerpadla určená pro vodní hospodářství. Dodávky pro chemii a petrochemii se na celkových tržbách firmy podílely 11 procenty. Přibližně 45 procent tržeb loni společnost získala na tuzemském trhu, 55 procent tržeb tvořil vývoz a reexport čerpadlářských výrobků. Lutínský podnik exportoval čerpadla na Slovensko, do Polska, Nizozemska, Egypta, Maďarska, USA, Turecka, Kazachstánu a Ázerbájdžánu.
"Hlavní zakázkovou náplň roku 2024 tvořila výroba čerpadel pro egyptské čerpací stanice s názvy Hammam a Mostakbal. Jedná se o projekty vybudování kaskády čerpacích stanic určených k zúrodnění pouštních oblastí," stojí ve výroční zprávě Sigma Group. Kontrakty, podepsané v letech 2021 a 2022, má na starost dceřiná společnost Sigmainvest. Hodnota dodávek 12 čerpadel pro projekt Hammam činí 288 milionů korun. Kontrakt pro Mostakbal zahrnuje dodávku 28 čerpadel a má hodnotu 830 milionů korun.
Na tuzemském trhu loni patřila mezi hlavní projekty Sigma Group dodávka napájecího čerpadla pro firmu Orlen Unipetrol, opravy čerpadel v elektrárně Počerady či generální oprava chladicího čerpadla v elektrárně Prunéřov. Sigma Group zároveň pokračovala v dodávkách náhradních dílů pro jaderné i klasické elektrárny, které provozuje společnost ČEZ.
Strojírenskou skupinu Sigma Group tvoří několik vývojových, výrobních a obchodních společností orientovaných na výrobu čerpadel pro energetiku, vodní hospodářství, zemědělství, chemii či hutě a doly. Sigma Group je schváleným dodavatelem čerpadel pro jadernou energetiku pro společnosti ČEZ, Slovenské elektrárne, Škoda JS, NDK Turecko, General Electric a další světové hráče.
Sigma Group se v následujících letech chce podílet dodávkami čerpací techniky na stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Memorandum o spolupráci zástupci lutínského podniku podepsali se všemi uchazeči o tuto mnohamiliardovou zakázku energetické společnosti ČEZ. Dva nové jaderné reaktory v Dukovanech postaví korejská KHNP, která uspěla v tendru. Projekt si vyžádá investici zhruba 400 miliard korun.
