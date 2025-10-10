Nový magazín právě vychází!

Výrobci čerpadel Sigma klesly tržby i zisk. Podnik se chce podílet na dostavbě Dukovan

Jaderná elektrárna Dukovany
Akciové společnosti Sigma Group, která se v Lutíně na Olomoucku zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití, loni klesly tržby o 190 milionů korun na 907 milionů korun z 1,097 miliardy korun v roce 2023. Strojírenská firma loni zároveň meziročně snížila zisk o 2,7 milionu korun na 3,6 milionu korun.

Zhruba třetina tržeb Sigma Group loni připadla na dodávky čerpadel pro jadernou energetiku, 25 procent na klasickou energetiku a stejný podíl měla čerpadla určená pro vodní hospodářství. Dodávky pro chemii a petrochemii se na celkových tržbách firmy podílely 11 procenty. Přibližně 45 procent tržeb loni společnost získala na tuzemském trhu, 55 procent tržeb tvořil vývoz a reexport čerpadlářských výrobků. Lutínský podnik exportoval čerpadla na Slovensko, do Polska, Nizozemska, Egypta, Maďarska, USA, Turecka, Kazachstánu a Ázerbájdžánu.

"Hlavní zakázkovou náplň roku 2024 tvořila výroba čerpadel pro egyptské čerpací stanice s názvy Hammam a Mostakbal. Jedná se o projekty vybudování kaskády čerpacích stanic určených k zúrodnění pouštních oblastí," stojí ve výroční zprávě Sigma Group. Kontrakty, podepsané v letech 2021 a 2022, má na starost dceřiná společnost Sigmainvest. Hodnota dodávek 12 čerpadel pro projekt Hammam činí 288 milionů korun. Kontrakt pro Mostakbal zahrnuje dodávku 28 čerpadel a má hodnotu 830 milionů korun.

Areál elektrárny Temelín s chladicími věžemi, oběma reaktorovými bloky a vlevo se skladem vyhořelého jaderného paliva v elektrárně Temelín

Jan Palaščák: Má stát ovládnout celý ČEZ, nebo jen klíčové části?

Názory

Význam Skupiny ČEZ pro stát se zdaleka neomezuje pouze na její strategickou roli v rámci české energetiky. Jen za loňský rok získal stát více než 17,6 miliard korun jako dividendu za jím držených 69,8 procent akcií kolosu. Erár navíc na ČEZ opět uplatnil daň z mimořádných zisků (windfall tax) o výši bezmála 50 procent, to je dalších 12,6 miliard do státní kasy za stejné období. Zároveň Skupina ČEZ za rok 2024 proinvestovala 56,8 miliard korun. Místopředseda ANO Karel Havlíček i další politici proto chtějí ČEZ po volbách zcela zestátnit s argumentací, že je třeba, aby měla vláda ČEZ a tím pádem energetiku jako celek více pod kontrolou.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Na tuzemském trhu loni patřila mezi hlavní projekty Sigma Group dodávka napájecího čerpadla pro firmu Orlen Unipetrol, opravy čerpadel v elektrárně Počerady či generální oprava chladicího čerpadla v elektrárně Prunéřov. Sigma Group zároveň pokračovala v dodávkách náhradních dílů pro jaderné i klasické elektrárny, které provozuje společnost ČEZ.

Strojírenskou skupinu Sigma Group tvoří několik vývojových, výrobních a obchodních společností orientovaných na výrobu čerpadel pro energetiku, vodní hospodářství, zemědělství, chemii či hutě a doly. Sigma Group je schváleným dodavatelem čerpadel pro jadernou energetiku pro společnosti ČEZ, Slovenské elektrárne, Škoda JS, NDK Turecko, General Electric a další světové hráče.

Sigma Group se v následujících letech chce podílet dodávkami čerpací techniky na stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Memorandum o spolupráci zástupci lutínského podniku podepsali se všemi uchazeči o tuto mnohamiliardovou zakázku energetické společnosti ČEZ. Dva nové jaderné reaktory v Dukovanech postaví korejská KHNP, která uspěla v tendru. Projekt si vyžádá investici zhruba 400 miliard korun.

Premiér Petr Fiala a šéf ČEZ Daniel Beneš v jaderné elektrárně Dukovany

Tendr století. Smlouva o Dukovanech je plná utajených pasáží

Money

Za stavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany zaplatí stát korejské firmě KHNP 407 miliard korun a za dodávky jaderného paliva dalších 15 miliard korun. Smlouvu na dostavbu elektrárny zveřejnila společnost Elektrárna Dukovany II majoritně vlastněná českým státem. Uvedl to server e15.cz. 

ČTK

Přečíst článek

Doporučujeme