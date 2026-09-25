Volkswagen svolá čtyři miliony aut. Problém s řízením se týká i milionu škodovek
Vadný šroub v řízení posílá do servisů miliony aut. Koncern Volkswagen podle listu Handelsblatt svolá zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Rozsáhlé svolávací akce letos řešily také BMW a Ford, které trápily riziko požáru či vadné parkovací kamery.
Na značku Volkswagen připadá přes dva miliony dotčených aut, na Audi přibližně 700 tisíc a na Seat kolem 200 tisíc. Zbytek tvoří více než milion škodovek, uvedla ČTK s odvoláním na Handelsblatt. Seat svůj počet podle agentury Reuters potvrdil, Škoda se k informaci bezprostředně nevyjádřila.
Příčinou je šroub v systému řízení, který může vlivem koroze prasknout. Podle německého autoklubu ADAC hrozí v krajním případě selhání řízení. U značek Volkswagen a Audi se opatření týká vybraných vozů Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Caddy a Q3. Servisy šroub bezplatně vymění za odolnější provedení. ADAC uvedl, že v souvislosti se závadou dosud nejsou známy škody na majetku ani zranění.
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
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Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
Volkswagen označuje svolávání za preventivní opatření. Samotná výměna podle automobilky zabere nejvýše hodinu. Odhad nákladů koncern nezveřejnil.
BMW řešilo riziko požáru, Ford vadné kamery
Rozsáhlé svolávací akce letos oznámily i další automobilky. BMW koncem února svolalo celosvětově přibližně 337 tisíc vozů řad 5, 7, i5, i7 a M5 vyrobených v letech 2022 až 2025. Nesprávně vedená kabeláž se mohla při výměně mikrofiltru poškodit a způsobit zkrat či požár. Automobilka tehdy podle Reuters neevidovala nehody související s touto závadou.
Současný předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars, funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Oznámila to automobilová společnost a informovala o tom také agentura Reuters. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022.
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Zprávy z firem
Současný předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars, funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Oznámila to automobilová společnost a informovala o tom také agentura Reuters. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022.
Ford v březnu vyhlásil dvě svolávací akce pro celkem 1,74 milionu automobilů v USA kvůli problémům se zpětnými kamerami. U modelů Bronco a Edge mohl obraz vypadnout při přehřátí elektronického modulu. U vybraných vozů Escape, Explorer, Lincoln Corsair a Aviator se mohl zobrazovat převráceně, což podle amerického úřadu NHTSA zvyšuje riziko nehody při couvání.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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