Vláda zvažuje nové daně. Česko může přijít o investice, varuje průmysl
Banky, energetické společnosti, mobilní operátoři nebo obchodní řetězce by mohli čelit novému zdanění. Vládní koalice zvažuje zavedení sektorových daní, proti kterému se ostře staví Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle něj by další mimořádné daně mohly odradit investory, oslabit konkurenceschopnost českých firem a přibrzdit hospodářský růst. Průmyslníkům vadí také možnost, že by vláda změnu prosadila bez standardního legislativního projednání.
Úvahy vládní koalice o zavedení sektorových daní vyvolaly odpor českého průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy ČR varuje, že dodatečné zdanění vybraných odvětví by mohlo zhoršit investiční prostředí, oslabit konkurenceschopnost tuzemských podniků a negativně zasáhnout dlouhodobý hospodářský růst. Zatím přitom není jasné, kterých sektorů by se případná nová daň týkala.
„Česká ekonomika potřebuje růst, nové investice a silný průmysl. Nemůžeme na jedné straně mluvit o podpoře podnikání a konkurenceschopnosti a na druhé straně přicházet s dalšími mimořádnými daněmi pro vybraná odvětví,“ uvedl prezident svazu Jan Rafaj.
Podniky podle něj potřebují především stabilní a předvídatelné prostředí, které jim umožní plánovat investice, rozšiřovat výrobu a vytvářet nová pracovní místa. Pokud budou muset počítat s rizikem dalšího zdanění, může Česko podle svazu postupně ztrácet atraktivitu pro investory.
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Ve hře jsou banky, energetika i obchodní řetězce
O možnosti zavedení sektorových daní hovořil o víkendu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Konkrétní podoba opatření zatím není známá. Podle Hospodářských novin by se případné zdanění mohlo vztahovat například na banky, pojišťovny, energetické společnosti, mobilní operátory, obchodní řetězce nebo obranný průmysl.
Média také dříve spekulovala, že by vláda mohla sektorové daně prosadit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu o mimořádném zdanění rafinerií, který už projednává Poslanecká sněmovna.
Právě tento postup Svaz průmyslu a dopravy kritizuje. Podle něj by tak zásadní změna daňového systému měla projít standardním legislativním procesem včetně posouzení ekonomických dopadů a možnosti připomínek ze strany dotčených odvětví.
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Investice za miliardy mohou být ohroženy
Svaz upozorňuje především na rozpor mezi deklarovanou snahou vlády podporovat modernizaci české ekonomiky a případným dodatečným zdaněním odvětví, od nichž stát očekává významné investice.
„Pokud chceme moderní energetiku, digitalizaci, silný obranný průmysl nebo rozvoj nových technologií, musíme vytvořit podmínky, aby do nich firmy investovaly. Nemůžeme očekávat miliardové investice a zároveň podnikům vysílat signál, že jakmile se některému odvětví začne dařit, stát přijde s mimořádnou daní,“ uvedl Rafaj.
Svaz proto před zavedením sektorových daní varuje. Podle jeho prezidenta by nejistota ohledně budoucího zdanění mohla negativně ovlivnit investiční rozhodování podniků a v konečném důsledku také konkurenceschopnost české ekonomiky.
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