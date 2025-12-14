Kola za hubičku. Cyklistický trh projíždí slevovou zatáčku
Trh s jízdními koly v Česku byl letos ve znamení výprodejů, protože obchodníci se snažili pomocí slev zbavit zásob neprodaných v předchozích sezonách. Slevy se celý rok pohybovaly i v desítkách procent a lidé tak mohli při nákupu kol ušetřit tisíce korun. Výkyvy v poptávce odstartovala pandemie koronaviru, kdy prudce vzrostl zájem o jízdní kola a poté rychle ochabl.
Obchodníkům po pandemii zůstaly zásoby bicyklů nakoupených za vysoké ceny a museli je dát do výprodejů. Prodejci doufají, že situace na trhu se příští rok začne stabilizovat.
Podle Roberta Štěrby, který v Praze provozuje prodejnu s jízdními koly a internetový obchod s cyklistickým zbožím, se i letošní rok vyznačoval poklesem poptávky po bicyklech. Štěrbova firma zaznamenala propad prodeje o pětinu. "Maloobchody i velkoobchody - dovozci mají mnohdy velké zásoby. Kola stárnou jako všechno zboží, a tak byly po celý letošní rok v celé Evropě i u nás výprodeje v plném proudu," řekl. Odhadl, že v případě jeho firmy zhruba polovinu prodaných kol letos tvořily starší modely ze skladových zásob.
Přebytek nabídky
Například firma Bikemax plánuje otevřít nejméně tři nové prodejny. Za stále složitou považuje situaci na cyklistickém trhu Daniel Ballek, Bikemax v Česku zastřešuje 12 cykloprodejen a e-shop. "Poptávka po kolech je podle nás víceméně stejná, ale na trhu byl obrovský přebytek nabídky za velmi atraktivní ceny. Tento trend ještě mírně přetrvává. Předpokládáme, že v roce 2026 by se situace na trhu měla pomalu měnit a následně pro rok 2027 doufáme v již ustálenější vody," uvedl Ballek.
Bikemax se přebytku jízdních kol, které kvůli boomu poptávky v době covidu nakoupil za z dnešního pohledu nevýhodně vysoké ceny, zbavil loni na jaře. "Od té doby pracujeme s dodavateli a výrobci, kterým pomáháme s odprodáním přebytků v zásobách. Dokupované zásoby minulých ročníků od výrobců loni tvořily asi polovinu našeho obratu, druhou modely pro letošní sezonu," řekl Ballek.
Doba přeje zákazníkovi
Zásoby kol se podle Balleka na trhu obchodují za atraktivní ceny. "My je následně dokážeme nabídnout i našim zákazníkům," řekl. Podotkl ale, že výprodejové ceny značně snižují marže dodavatelům i koncovým prodejcům kol. Podle Štěrby mnoho cykloprodejen v Česku kvůli zhoršené ekonomice provozu zavřelo nebo omezilo fungování. Další vývoj trhu je podle Štěrby nejistý, protože producenti kol i asijští dodavatelé cyklokomponentů vyrábí pouze na částečnou kapacitu. "Může nastat stav, že staré zásoby se postupně v Evropě doprodají a nových či aktuálních jízdních kol bude nedostatek. Situace se pak může podobat covidovému období a ceny půjdou nahoru," upozornil.
Ballek vzhlíží k roku 2026 pozitivně, protože mnozí dodavatelé kol se už starých zásob zbavili. "Ještě je sice pár zásadních hráčů, u kterých se očekává, že trh cenově pozlobí, ostatní prodejci ale budou muset cenovou politiku stabilizovat. Musí totiž začít vydělávat na své náklady, nájmy a zaměstnance," řekl Ballek, podle kterého Bikemax letos vykáže obrat 470 milionů korun bez DPH.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.