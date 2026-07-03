Účet za rafinérskou transformaci. Orlen Unipetrol prohloubil ztrátu na 46,7 miliardy korun
Konec ruské ropy, drahé investice, slabší petrochemie i provozní výpadky. Největší česká rafinérská a petrochemická skupina má za sebou další mimořádně náročný rok. Orlen Unipetrol podle výroční zprávy za rok 2025 prohloubil čistou ztrátu na více než 46,7 miliardy korun, zatímco výnosy skupiny klesly na 150,3 miliardy korun.
Největší rafinérská a petrochemická skupina v Česku zůstává hluboko v červených číslech. Orlen Unipetrol loni podle výroční zprávy vykázal čistou ztrátu přes 46,75 miliardy korun. Meziročně tak svůj propad prohloubil o 30,5 miliardy korun.
Současně klesly i výnosy skupiny. Dosáhly 150,3 miliardy korun, což je meziročně o osm procent méně. Na výsledky hospodaření upozornil server E15.cz.
Čísla ukazují, jak drahý je pro českou petrochemii přechod do nové energetické reality. Orlen Unipetrol je strategická firma, jediný zpracovatel ropy v zemi a klíčový hráč pro dodávky paliv. Jenže právě tato role dnes znamená i obrovské náklady.
Cena za konec starého modelu
Rok 2025 byl pro Orlen Unipetrol rokem zásadní proměny. Litvínovská rafinerie dokončila přechod na nové ropné směsi a tím se definitivně přizpůsobila době po ruské ropě. Z bezpečnostního hlediska jde o strategickou změnu, z pohledu hospodaření ale také o náročnou a drahou operaci.
Rafinační marže Orlenu, a zejména MOL, dvou největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, se citelně propadají. V případě MOL dokonce v prvním dubnovém týdnu klesly pod pětiletý průměr. Vyplývá to z nejnovějších údajů švýcarské banky UBS (viz graf – červená křivka).
Marže čerpacích gigantů se propadají. MOL spadl na polovinu březnového maxima
Zprávy z firem
Rafinační marže Orlenu, a zejména MOL, dvou největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, se citelně propadají. V případě MOL dokonce v prvním dubnovém týdnu klesly pod pětiletý průměr. Vyplývá to z nejnovějších údajů švýcarské banky UBS (viz graf – červená křivka).
Český rafinérský byznys se v posledních letech musel vyrovnat nejen s geopolitickými otřesy, ale také s náklady na modernizaci, novou logistiku, úpravy technologií a proměnu dodavatelských tras. Závislost na tradičních tocích ropy skončila, nový model ale není zadarmo.
Orlen Unipetrol loni pokračoval v rozsáhlých investicích do modernizace výroby, infrastruktury i maloobchodní sítě. Podle dřívějších informací společnosti investice dosáhly 10,8 miliardy korun.
Petrochemie pod tlakem
Vedle rafinérské transformace dopadá na skupinu také slabší kondice evropské petrochemie. Výroba plastů, hnojiv a dalších petrochemických produktů je citlivá na ceny energií, poptávku v průmyslu i konkurenci ze zahraničí.
Evropské chemičky obecně čelí dražším vstupům a tvrdému tlaku levnější produkce mimo Evropu. Pro Orlen Unipetrol je to zásadní problém, protože skupina nestojí jen na rafineriích a čerpacích stanicích, ale také na petrochemické výrobě v Litvínově, Kralupech a dalších provozech.
Výsledek tak není jen jednorázovým výkyvem. Je to signál, že česká petrochemie prochází hlubokou strukturální změnou.
Blackout, výpadky a státní ropa
Hospodaření firmy zatížily také mimořádné provozní události. V roce 2025 firmu zasáhl rozsáhlý výpadek elektřiny, kvůli němuž byl omezen provoz litvínovské rafinerie. Výpadky v dodávkách ropy pak řešil i stát, který firmě schválil zápůjčku až 200 tisíc tun ropy ze státních nouzových rezerv.
To podtrhuje význam Orlen Unipetrolu pro českou ekonomiku. Nejde o běžnou průmyslovou firmu, jejíž problémy se odehrávají jen v účetních výkazech. Pokud má potíže hlavní domácí zpracovatel ropy, jde zároveň o otázku energetické bezpečnosti, dostupnosti paliv a stability celého dodavatelského řetězce.
Benzinky drží značku nad vodou
Lepší obraz než průmyslová část skupiny nabízí maloobchod. Síť čerpacích stanic Orlen dál patří mezi největší v Česku a skupina ji rozvíjí také na Slovensku a v Maďarsku. Vedle pohonných hmot rozšiřuje služby, občerstvení i dobíjecí infrastrukturu.
Jenže ani silný retail nedokáže vymazat problémy rafinérské a petrochemické výroby. Právě tam se láme ziskovost celého byznysu. A právě tam se nejvíce projevuje drahá transformace, slabší průmyslová poptávka a tlak na marže.
Strategická firma, drahý přerod
Orlen Unipetrol je součástí polské skupiny Orlen. V Česku pod něj patří rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, pardubické Paramo, neratovická Spolana, otrokovický Remaq a výzkumné centrum v Brně.
Rafinační marže Orlenu, a zejména MOL, dvou největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, se citelně propadají. V případě MOL dokonce v prvním dubnovém týdnu klesly pod pětiletý průměr. Vyplývá to z nejnovějších údajů švýcarské banky UBS (viz graf – červená křivka).
Marže čerpacích gigantů se propadají. MOL spadl na polovinu březnového maxima
Zprávy z firem
Rafinační marže Orlenu, a zejména MOL, dvou největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, se citelně propadají. V případě MOL dokonce v prvním dubnovém týdnu klesly pod pětiletý průměr. Vyplývá to z nejnovějších údajů švýcarské banky UBS (viz graf – červená křivka).
Výroční zpráva za rok 2025 ukazuje tvrdou realitu českého rafinérského byznysu. Odklon od ruské ropy byl strategickou nutností. Modernizace provozů je nezbytná. Udržení domácí rafinérské kapacity je z pohledu státu klíčové. Jenže účet za tuto proměnu je mimořádně vysoký.
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