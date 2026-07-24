Tykačova Sev.en Global Investments se vrátila do zisku. Vydělala téměř miliardu, dál sází na expanzi
Investiční skupina Sev.en Global Investments českého miliardáře Pavla Tykače se loni vymanila ze ztráty. Čistý zisk dosáhl v přepočtu 930 milionů korun, zatímco o rok dříve prodělala 1,26 miliardy. K obratu přispěly nové akvizice i lepší výsledky stávajících aktiv. Skupina mezitím dál rozšiřuje své portfolio mimo těžbu uhlí.
Skupina Sev.en Global Investments (SGI), která spravuje zahraniční investice Pavla Tykače, uzavřela rok 2025 s čistým ziskem 38 milionů eur, tedy zhruba 930 milionů korun. O rok dříve přitom vykázala ztrátu 52 milionů eur, v přepočtu 1,26 miliardy korun.
Výrazně se zlepšily také další klíčové ukazatele. Provozní zisk EBITDA vzrostl téměř na dvojnásobek a dosáhl 436 milionů eur, tedy přibližně 11 miliard korun. Tržby se zvýšily na 2,95 miliardy eur, což odpovídá zhruba 73 miliardám korun.
Akvizice zvedly hodnotu aktiv o 44 procent
K lepším výsledkům přispěly nové akvizice i vyšší výkonnost některých stávajících aktiv, zejména australské elektrárny Delta. Celková hodnota majetku skupiny meziročně vzrostla o 44 procent na 3,6 miliardy eur, tedy přibližně 86 miliard korun.
SGI během roku převzala ocelářské společnosti 7 Steel UK a 7 Steel Nordic a zároveň navýšila svůj podíl v australské elektrárně Callide C na 50 procent. Skupina tak pokračovala v plánovaném rozšiřování svého portfolia.
Tykačova Sev.en eskaluje australský spor o elektrárnu Callide C. Tvrdí, že kvůli špatnému řízení provozu přišla po výbuchu generátoru, kolapsu chladicích věží a dalších haváriích o rozsáhlou výrobní kapacitu. U soudu chce přes 21 miliard korun.
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Zprávy z firem
Tykačova Sev.en eskaluje australský spor o elektrárnu Callide C. Tvrdí, že kvůli špatnému řízení provozu přišla po výbuchu generátoru, kolapsu chladicích věží a dalších haváriích o rozsáhlou výrobní kapacitu. U soudu chce přes 21 miliard korun.
„Úspěšně jsme dokončili řadu strategických kroků, které budou formovat naše podnikání v dalších letech. I s rozsáhlými akvizicemi a významnými investicemi se nám podařilo dosáhnout čistého zisku téměř miliardy korun, a přitom udržet konzervativní úroveň zadlužení a silnou likviditu,“ uvedl finanční ředitel SGI Zdeněk Čihák. Dodal, že apetit skupiny pro další investice zůstává silný.
Elektřina zůstává hlavním zdrojem příjmů
Největší část tržeb skupiny loni zajistila výroba elektřiny, na celkových výnosech se podílela 41 procenty. Nově získané společnosti zaměřené na produkci cirkulární oceli vytvořily čtvrtinu tržeb.
Naopak význam těžby uhlí v hospodaření skupiny klesal. Výnosy z metalurgického uhlí se meziročně snížily o 27 procent, u termálního uhlí klesly o 13 procent.
Podle SGI vývoj odráží nepříznivou fázi komoditního cyklu, která trvá druhým rokem, ale také snahu skupiny rozšířit podnikání mimo uhelný sektor.
„Ceny metalurgického uhlí v USA a v atlantickém regionu zůstávají pod tlakem v důsledku nízké poptávky a omezeného prostoru pro výraznější krátkodobé oživení. Proto výrazně rozšiřujeme portfolio o nové energetické a průmyslové aktivity a význam těžby uhlí bude v rámci skupiny i nadále klesat,“ uvedl Čihák.
V Texasu chce otevřít 14 nových vrtů
V expanzi pokračuje skupina také letos. Dokončila nákup ropných vrtů v americkém Texasu, kde pod hlavičkou Sev.en US Resources a značkou Perun Energy uvedla do provozu první novou vrtnou soustavu. Druhou plánuje spustit do konce léta.
Do konce roku chce firma rozšířit současnou těžbu o 14 nových ropných vrtů.
Sev.en Global Investments spravuje všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby působí také v ocelářství, dobývání nerostných surovin a výrobě organických hnojiv.
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