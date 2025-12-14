Pondělí zlomí rekordy. Vánoční balíky zaplaví Česko
Kurýrní společnosti v současnosti doručují o 50 až 115 procent více balíků, než je průměr po zbytek roku. V pondělí a úterý příštího týdne bude předvánoční provoz vrcholit. Pro bezpečné doručení před Štědrým dnem doporučují podávat zásilky do přepravy nejpozději 19. prosince. Vyplývá to z informací oslovených přepravních firem.
Proti polovině prosince loňského roku dopravci zaznamenali nárůst počtu zásilek o šest až 20 procent. "Nejsilnější jsou standardně pondělky po víkendových nákupech, počítáme tedy s tím, že historicky nejsilnější dny přijdou v nejbližších dvou pondělích. Letos už jsme historický rekord několikrát překonali, zatím vůbec nejsilnějším dnem bylo pondělí po Black Friday týdnu. Nicméně počítáme s tím, že v následujících dnech tento rekord několikrát překonáme," řekl ředitel GLS v ČR Petr Pěcha.
Jen málo peřsměrovaných balíků
Podíl balíků, které dopravci přesměrovávají do jiných než původně objednaných výdejních míst, se pohybuje v jednotkách procent. Například u Zásilkovny to jsou čtyři procenta a Balíkovna uvádí okolo šesti procent zásilek do výdejních boxů a 15 procent na pobočky. "Evidujeme jednotky procent výdejních boxů a shopů v síti PPL s vyšší vytížeností a tomu odpovídající zhruba jedno procento zásilek, které jsou přesměrovány do jiného blízkého výdejního boxu nebo shopu," sdělila mluvčí PPL Michaela Tůmová.
Při objednávání v e-shopech by si zákazníci podle dopravců měli ověřit datum předání zboží dopravci, protože to je rozhodující pro včasné doručení. "Pokud chcete mít dárek doma do Vánoc, měl by e-shop předat zásilku do naší sítě v ČR nejpozději 19. prosince, rozhoduje přitom datum podání na depu, nikoli den objednání na e-shopu. Později už hrozí, že dárek nedorazí včas. My samozřejmě uděláme maximum, abychom doručili všechny dárky pod stromeček – i ty, které vyrazí na cestu později. Ale rozhodně doporučujeme nečekat na poslední chvíli," uvedl mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.
V Česku vedle pošt a výdejních míst funguje okolo 15 tisíc samoobslužných výdejních boxů. Vedle zvýšení jejich počtu někteří dopravci navýšili jejich kapacity nebo nabídli jejich sdílení dalším kurýrním společnostem.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.