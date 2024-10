Toyota investuje miliardy do výrobce létajících taxi

Japonská automobilka Toyota investuje 500 milionů dolarů (téměř 11,5 miliardy korun) do amerického start-upu Joby Aviation, který chce vyrábět a provozovat létající taxi s elektrickým pohonem podobné helikoptérám. Akcie Joby Aviation na trhu Nasdaq v New Yorku krátce před 16:00 středoevropského letního času přidávaly téměř deset procent.

„Dnešní investice navazuje na téměř sedmiletou spolupráci mezi našimi společnostmi,“ řekl zakladatel Joby Aviation JoeBen Bevirt. Podpora Toyoty byla podle něj pro úspěch jeho firmy v minulých letech klíčová.

FOTOGALERIE: Létající taxíky Volocity, které vyrábí německá společnost Volocopter

Toyota už dříve do firm Joby investovala 394 milionů dolarů (asi devět miliard korun) prostřednictvím společnosti Toyota Ventures, což je odnož Toyoty zabývající se rizikovými investicemi do technologických společností v rané fázi vývoje. Automobilka je tak největším externím akcionářem Joby, připomíná list Financial Times.

„Díky této dodatečné investici se těšíme, že společnost Joby pro své letouny získá potřebnou certifikaci a přejde na komerční výrobu,“ uvedl provozní ředitel Toyoty Tecuo Ogawa, který dohodu za automobilku podepsal. „Sdílíme názor společnosti Joby, že udržitelné létání bude mít zásadní význam pro zmírnění přetrvávajících problémů dnešní mobility,“ dodal.

V roce 2022 Joby získala také investici 60 milionů dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun) od americké letecké společnost Delta Air Lines.

Joby Aviation je kalifornská dopravní společnost, jejíž akcie se obchodují v New Yorku. Vyvíjí plně elektrické letecké taxi s vertikálním startem a přistáním s ambicí provozovat taxislužbu ve městech po celém světě.

