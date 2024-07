OBRAZEM: Francouzi otestují novinku. S dopravou během olympiády pomůže létající taxi

Francouzská vláda povolila zřízení plovoucí plošiny, která umožní elektrickým létajícím taxíkům startovat a přistávat v Paříži během letních olympijských her. Podle deníku Le Figaro vláda vydala příslušnou vyhlášku. Proti záměru se však staví pařížská radnice, uvedla agentura AFP.

Provozovatel pařížského letiště, společnost Aéroports de Paris (ADP), vybuduje heliport na Seině na Slavkovském nábřeží (quai d'Austerlitz) ve 13. pařížském obvodu. Létající taxíky Volocity, které vyrábí německá společnost Volocopter, tam budou moci v rámci zkušebního provozu přistávat denně od osmi do 17 hodin. Provoz na plošině bude omezen na dva lety za hodinu a 900 letů po celou dobu zkušebního provozu, který potrvá do 31. prosince.

Létající taxíky zatím nebudou dostupné pro platící zákazníky. V souladu s povolením leteckých úřadů budou moci přepravovat jen hosty či dobrovolníky. ADP počítá s provozem mezi heliportem na Seině, základnou v Issy-les-Moulineaux a letištěm Saint-Cyr-l'École. Druhá trasa bude mezi letišti Le Bourget a Roissy-CDG. Čtyři kusy Volocity již fungují na trasách mimo centrum Paříže.

Projekt leteckých taxíků podporuje vedení regionu Île-de-France, který obklopuje Paříž. Naopak ve vedení metropole bylo několik zastupitelů, kteří s argumentem dopadu na životního prostředí záměr dlouho odmítali.

Olympijské hry v Paříži začínají 26. července. Létající taxíky mají u příležitosti her představit nový způsob dopravy.

