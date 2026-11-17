Temu znovu pod tlakem EU. Brusel tvrdí, že kontroly nebezpečných výrobků nestačí
Temu znovu čelí problémům s evropskými pravidly. Evropská komise předběžně zjistila, že čínský internetový obchod nedostatečně kontroluje, zda zboží nabízené na jeho platformě splňuje bezpečnostní požadavky EU. Pokud se závěry potvrdí, firmě hrozí další pokuta.
Čínský internetový obchod Temu podle Evropské komise nezavedl dostatečná opatření, která by omezila riziko nabídky nezákonných nebo nebezpečných výrobků. Komise proto předběžně dospěla k závěru, že firma porušuje unijní nařízení o digitálních službách DSA. Temu sice podle Bruselu určité kontrolní mechanismy zavedlo, ty ale nejsou dostatečné.
„Komise předběžně shledala, že Temu sice zavedlo kontrolní mechanismy, ty však dostatečně nezkoumají, zda produkty splňují bezpečnostní požadavky EU,“ uvedla Evropská komise. Podle ní firma požaduje po prodejcích zkušební protokoly jen u malé části výrobků a ani tehdy je často dostatečně nekontroluje.
Ceny českých průmyslových výrobců rostou nejrychleji od jara 2023 a tlak se už neomezuje jen na energie. Dražší suroviny a vstupy mohou dál zhoršovat konkurenceschopnost firem a prodlužovat období vyšších úrokových sazeb, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Inflace se vrací do továren. Dražší energie ohrožují české firmy
Názory
Ceny českých průmyslových výrobců rostou nejrychleji od jara 2023 a tlak se už neomezuje jen na energie. Dražší suroviny a vstupy mohou dál zhoršovat konkurenceschopnost firem a prodlužovat období vyšších úrokových sazeb, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Temu hrozí další vysoká pokuta
Společnost nyní může předložit argumenty na svou obranu. Pokud se problém nepodaří vyřešit a předběžné závěry Komise se potvrdí, může Temu dostat pokutu až do výše šesti procent svých ročních tržeb.
„Internetové nakupování by nemělo přinášet riziko nákupu nezákonných či nebezpečných produktů. V rámci DSA jsou platformy zodpovědné za ochranu uživatelů před rizikem nezákonného obsahu a zboží,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
Nejde o první problém s DSA
Temu už letos v květnu dostalo od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, tedy téměř pět miliard korun, za porušení DSA. Komise tehdy uvedla, že firma nedokázala řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů ani možné škody pro spotřebitele v EU. Minulý měsíc pak Brusel přijal akční plán Temu, který má vést k nápravě těchto problémů.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.