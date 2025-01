Technologická skupina Second Foundation kupuje podíl v Bochemii. Zaměří se na globální trh

Pražská skupina Second Foundation, která se zabývá algoritmickým obchodováním na energetických trzích, může koupit podíl v chemicko-strojírenské skupině Bochemie z Bohumína. Jejich spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Reklama

Technologická společnost Second Foundation kupuje minoritní podíl v Bochemie Group. Cílem je podle společnosti propojit působení obou skupin na poli komplexní energetiky. Nákup nyní posvětil antimonopolní úřad.

„Úřad ve zjednodušeném řízení dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí už je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.

Second Foundation je původem česká skupina technologických firem, které působí hlavně na spotových trzích v řízení obnovitelných zdrojů a v algoritmickém obchodování. Skupinu založili v roce 2020 Vojtěch Kačena, Jaromír Šatánek a Petr Poštulka. Pobočky má například ve Švýcarsku, Japonsku, USA nebo Německu. V roce 2023 koupila firmu DES Holding z české energetické a technologické skupiny Nano Energies. Podle Kačeny koupě této firmy doplnila dřívější strategické kroky směřující ke komplexnímu spektru nabízených služeb a jejich dalšímu rozvoji pro flexibilní energetická zařízení.

„V Bochemii jsme našli dodavatele špičkových bateriových úložišť, ale také touto spolupráci vzniká příležitost ke sdílení technologického know-how a dalšímu společnému vývoji. Například už několik měsíců společně vyvíjíme software určený k řízení provozu úložišť a jejich uplatnění v rámci distribuční sítě, který bude šitý na míru našim vlastním aplikacím stejně jako potřebám zákazníků Second Foundation i Bochemie. Partnerství se skupinou Bochemie tak představuje další krok v rámci naší strategie zaměřené na poskytování co nejucelenějších energetických služeb,“ vysvětluje spoluzakladatel a většinový vlastník Second Foundation Vojtěch Kačena.

Reklama

Bohumínská skupina Bochemie expanduje do Spojených států. Založila tam dceřinou firmu Zprávy z firem Skupina Bochemie, která vyrábí širokou škálu chemických materiálů a přípravků, expanduje na americké trhy. V Houstonu, který je jedním z center ropného a plynárenského průmyslu, založila dceřinou společnost GAZ Energy LLC. ČTK Přečíst článek

Z Česka do celého světa

Kromě českého trhu je těžištěm aktivit skupiny Second Foundation trh německý, na kterém působí její dceřiná firma in.power zaměřená na obchodní a systémovou integraci výroby z OZE. V Německu přitom také sídlí společnost GAZ, která je prostřednictvím svojí mateřské firmy GAZ Energy součástí skupiny Bochemie. Spojením obou skupin tak vzniká významný evropský hráč s přesahem na globální trhy, kde jeden či oba partneři působí, jako jsou například Spojené Státy, Saúdská Arábie nebo Japonsko.

„Vysoce sofistikované řízení úložišť GAZ Energy umožní Second Foundation zefektivnit ukládání energie a tím maximalizovat obchodní přínos služeb, které náš partner poskytuje. Využijeme však i další synergie včetně sdílení znalostí a dalších kapacit na řadě evropských trhů. A to nejen v oblasti energetiky. Z tohoto partnerství může těžit také naše chemická výroba, zejména s ohledem na zvažované rozšíření aktivit Bochemie o recyklaci průmyslových baterií a výrobu pokročilých materiálů pro akumulátory,“ očekává Miloslav Vodička, předseda představenstva Bochemie.

Mojmír Hampl: Evropa se z hlediska svého významu zmenšuje. Největší problém je dekarbonizace Leaders Evropa ztrácí, říká Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér ČNB a současný šéf Národní rozpočtové rady, která sleduje útraty státu. „Evropa se z hlediska svého světového významu zmenšuje,“ říká Hampl. Zatím se neprobudila, a nezjistila, že se směr vývoje dramaticky změnil. Dalibor Martínek Přečíst článek