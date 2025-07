Strabag loni vydělal půl miliardy. Zakázek měl méně, ale byly ziskovější

Čistý zisk stavební firmy Strabag loni meziročně vzrostl o čtvrtinu na 549 milionů korun. Výnos společnost zvýšila i navzdory tomu, že její tržby klesly o zhruba dvě procenta na 15,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy Strabagu zveřejněné ve Sbírce listin.

Podle výroční zprávy se české stavebnictví loni potýkalo s vysokými cenami stavebních materiálů, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a přetrvávajícími problémy spojenými s vysokou inflací a úrokovými sazbami. Zatímco v oblasti dopravních staveb Strabag zaznamenal oživení a zvýšený počet vypisovaných zakázek, v pozemním stavitelství, tedy ve stavbě bytových či kancelářských budov, byl stále znát útlum. Důvodem byla nižší aktivita investorů, od stavby budov je odrazovaly vysoké náklady na výstavbu a provoz. I přesto ale Strabag hodnotí rok 2024 z hospodářského hlediska jako úspěšný.

Společnost v jeho průběhu získala 1158 zakázek, o 208 méně než v roce 2023. Hodnota získaných zakázek v roce 2024 ale byla meziročně o zhruba 5,5 miliardy vyšší.

Od dálnic až po byty

Strabag loni pracoval v dopravě na velkých infrastrukturních projektech, jako jsou například dálnice, cyklostezky, přestavba veřejných prostor či kanalizace nebo na výstavbě dopravních terminálů. Mezi velké projekty, na kterých například firma pracovala, patří podobně jako v dřívějších letech stavba linky D pražského metra mezi zastávkami Pankrác a Olbrachtova. Dále se firma podílela na rekonstrukci komunikace u pražské Florence nebo na opravě lávky pro cyklisty a pěší u zdymadla v Poděbradech.

Kromě dopravních staveb Strabag v roce 2024 také stavěl bytové projekty v Praze a Brně. Pro veřejné investory firma budovala parkovací domy, sportovní haly, domovy pro seniory a rekonstruovala nemocnice. Loni společnost dokončila výstavbu vědeckotechnického parku v Brně a začala stavět nové sídlo České spořitelny na pražském Smíchově.

Kromě stavitelství se Strabag věnuje také developmentu. Odštěpený závod Strabag Real Estate stejně jako v roce 2023 připravoval projekt bytového domu v pražské Krči a doplňoval jeho dokumentaci pro územní rozhodnutí. Jinak se developerská společnost Strabagu soustředila na vyhledávání obchodních příležitostí a hledání vhodných lokalit pro výstavbu kanceláří.

Strabag patří mezi největší stavební firmy v Česku. Je součástí stejnojmenného rakouského technologického stavebního koncernu a realizuje stavby v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. V roce 2024 měla společnost 2364 zaměstnanců.

