Stoupl objem aktiv i počet klientů. Ale čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí klesl o 22 procent

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí klesl o 22 procent na 3,6 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou stoupl o 12 procent na 326 miliard korun. Počet klientů se zvýšil meziročně o 55 tisíc na 4,339 milionu. ČSOB patří mezi největší tuzemské banky.

„Čistý zisk skupiny ČSOB se v prvním čtvrtletí meziročně snížil zejména vlivem nižších výnosů a čistého úrokového výnosu,” uvedl generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. České domácnosti ani firmy nemají podle něj problém se splácením závazků a podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu byl na konci března rekordně nízký.

Banka zaznamenala zvýšení objemu úvěrů o tři procenta na 879 miliard korun. Objem celkových klientských vkladů ČSOB narostl o sedm procent na 1,248 miliardy korun. Provozní výnosy ČSOB klesly na konci března meziročně o 15 procent na 10,1 miliardy Kč. Provozní náklady bez bankovních daní činily pět miliard Kč, což bylo o jedno procento více než před rokem.

Mobilní bankovnictví ČSOB, které loni poprvé překonalo v počtu uživatelů internetové bankovnictví a stalo se hlavní vstupní branou k účtům a dalším produktům, pokračuje v růstu. Počet uživatelů aplikace ČSOB Smart v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 39 procent na takřka 1,2 milionu. „Digitalizace postupuje ještě rychleji, než jsme si kdy mysleli. Jako banka prodáváme online více než polovinu všech produktů,” podotkl Blažek.

Skupina ČSOB vykázala meziroční růst celkového objemu úvěrů na bydlení o tři procenta. ČSOB Stavební spořitelna v prvním kvartále poskytla o 26 procent více nezajištěných úvěrů než loni. Čtvrtinu z toho přitom tvořily úvěry na energeticky úsporná řešení.

Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Monetě Money Bank meziročně klesl o 5,8 procenta na 1,2 miliardy korun. České spořitelně zisk vzrostl o třetinu na 3,3 miliardy korun, UniCredit Bank v ČR a na Slovensku stoupl o 19 procent na 2,2 miliardy Kč. Raiffeisenbank v ČR klesl o 28 procent na 864 milionů korun.

Do Skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.

ČSOB patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.