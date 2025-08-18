Gumotexu se loni propadly tržby. Dostal se do ztráty
Břeclavskému Gumotexu se loni meziročně propadly tržby o více než 700 milionů korun na 2,04 miliardy. Po čtyřech letech v zisku se také propadl do ztráty, která činila 17,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin.
Výsledky firmy jsou z velké části závislé na situaci automobilového průmyslu, automobilkám dodává řadu interiérových doplňků či součástí, například hlavové opěrky, sluneční clony, tlumicí díly či koberce.
Firma se loni také nevyhnula propouštění. Na konci roku měla 890 zaměstnanců, což je o 150 méně než o rok dříve. Ještě v roce 2020 jich bylo přes 1500. Společnost i nadále vnímá jako hlavní riziko pokles výroby v automobilovém průmyslu, dále je rizikem vývoj ekonomiky a spotřebitelské poptávky v USA. Jako třetí riziko zmiňuje ceny energií a vstupů s ohledem na regionální válečné konflikty. Loňské tržby výrazně zaostaly nejen za předchozím rokem, ale také za předpokladem, který činil 2,5 miliardy. Pro letošek kalkuluje firma s tržbami 2,2 miliardy korun.
Kromě břeclavského závodu vyrábí Gumotex také v Třebíči, Jaroměři a Rožnově pod Radhoštěm. Vedle automobilové divize má Gumotex také divizi Coating, která vyrábí nafukovací jádra do postelových matrací, povrchově upravované materiály, gumárenské směsi, nafukovací lodě a čluny a výrobky pro integrovaný záchranný systém. Vyrábí také expandovaný polypropylen.
Česká skupina fondů Genesis Capital koupila většinový podíl v rodinné firmě STT Servis z Dlouhé Loučky na Olomoucku, která je předním tuzemským výrobcem přesně obráběných a svařovaných dílů a sestav. Spolu s dosavadními majiteli plánuje Genesis v STT Servis výrazně rozšířit výrobní kapacity a získat další obchodní partnery, uvedl investiční ředitel Genesis Capital Tomáš Sýkora. Výši transakce nezveřejnil.
Fondy Genesis koupily lídra v obrábění STT Servis. Transakci řídili experti z KPMG
