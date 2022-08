Sněz teď, zaplať později. Britský Iceland umožní nákup potravin na splátky

Britský řetězec supermarketů Iceland Foods umožní svým zákazníkům nakupovat potraviny na splátky. Informovala o tom agentura Bloomberg. Nabídka řetězce přichází v době, kdy se domácnosti v Británii stejně jako v dalších evropských zemích musejí vypořádávat s rostoucími životními náklady.

Reklama

Společnost Iceland Foods oznámila, že její program Iceland Food Club nabídne zákazníkům bezúročné půjčky v hodnotě až 100 liber (téměř 3000 korun), a to ve formě platebních karet, kterými bude možné platit v jejích obchodech. Zákazníci pak budou půjčky splácet prostřednictvím splátek stanovených na deset liber týdně.

„Během této neutuchající krize životních nákladů mají lidé více než kdy jindy problémy s nákupem tolik potřebného zboží každodenní spotřeby,” uvedl šéf společnosti Iceland Foods Richard Walker.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v červnu zrychlilo na 9,4 procenta z květnových 9,1 procenta. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni za čtyři desetiletí.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993 a podle srpnového vyjádření guvernéra ČNB Aleše Michla dosáhne 20 procent, na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v červenci dosáhla 24letého maxima ve výši 79,6 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Češi chudnou jako nikdy dřív, přestože suma na výplatnici roste. Tato ukolébavka ale brzy dohraje Názory Reálné výdělky Čechů letos nejpravděpodobněji klesnou takřka o desetinu. Skutečný pád životní úrovně si Češi ale ještě plně neuvědomují, zatím podléhají mentální iluzi, která tlumí jejich rozhořčení. Lukáš Kovanda Přečíst článek