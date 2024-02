Smartwings se vrací pod českou kontrolu. Šimáně a spol. vykoupili Číňany

Smartwings se plně vrací pod kontrolu českých akcionářů v čele s miliardářem Jiřím Šimáněm, kteří od čínské skupiny Citic odkoupí necelou polovinu letecké společnosti.

Aerolinky Smartwings opět zcela ovládnou čeští vlastníciů. Téměř poloviční podíl dosud zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air, oznámila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Cenu transakce firmy po vzájemné dohodě nebudou zveřejňovat, dodala mluvčí.

Díky této transakci je nyní Smartwings plně v rukou podnikatelů a zakladatelů Jiřího Šimáněho a Romana Vika a jejich společností.

„Dne 20. února 2024 byl dokončen nákup 49,92 procenta akcií ve společnosti Smartwings mezi kupujícím, společností Prague City Air, a prodávajícím, společností Rainbow Wisdom Investment Limited,“ oznámila Dufková. Právě přes Rainbow Wisdom Investment držela podíl 49,92 procenta ve Smartwings čínská firma CITIC. „Smartwings, a.s. se tak dostávají zpět plně pod kontrolu českých akcionářů, kteří křížově vlastní 100 procent akcií ČSA a Smartwings,“ doplnila Dufková.

K prodeji dochází poté, co zkrachovala jednání mezi Citic a izraelskou leteckou společností Israir, připomíná server HN. Za převzetí Smartwings měla Israir nabízet 44 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun).

Číňané získali téměř poloviční podíl v českém dopravci v roce 2016 v rámci vlny čínských investic, kterou prosazoval tehdejší prezident Miloš Zeman.

Prague City Air vznikla předloni v lednu a stala se investorem leteckého dopravce ČSA, který se v březnu 2021 ocitl kvůli vysokým dluhům v úpadku. Soudem povolená reorganizace ČSA pak skončila předloni v létě. Během let ale ČSA přišly o většinu letadel i linek, hlavním českým dopravcem jsou nyní Smartwings.

