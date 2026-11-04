Škoda JS míří za americkým jaderným byznysem. Westinghouse ji čeká dva roky zkoušet
Plzeňská Škoda JS dostala příležitost proniknout mezi dodavatele amerického jaderného gigantu Westinghouse. Firma ze skupiny ČEZ pro něj vyrobí zkušební komponenty reaktoru AP1000. Pokud během přibližně dvouleté přípravy uspěje, může si otevřít cestu k zakázkám pro elektrárny v Evropě i za Atlantikem. Pomohla jí k tomu náročná certifikace, kterou získala letos na jaře.
Nejdřív prokázat, co umí, potom bojovat o dodávky pro nové jaderné bloky. Takový úkol nyní stojí před plzeňskou Škodou JS. Americký Westinghouse jí zadal výrobu zkušebních vzorků vnitřních částí reaktoru AP1000 a víka jeho tlakové nádoby. Zakázka má ověřit, zda český podnik zvládne požadované výrobní postupy a technologie.
Přípravné práce už začaly a potrvají přibližně dva roky. Teprve úspěšné zvládnutí této fáze může firmě otevřít cestu do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse. Hodnotu zakázky Škoda JS v oznámení neuvedla.
Certifikát otevřel dveře k jaderným gigantům
K jednání s americkou společností pomohla certifikace ASME pro jadernou energetiku, kterou Škoda JS získala letos na jaře. Ta jí umožňuje ucházet se o dodávky tlakových komponent pro projekty, jejichž hlavní dodavatelé tyto standardy vyžadují. Samotný certifikát ovšem zakázky nezaručuje: plzeňský podnik nyní musí prokázat, že dokáže splnit i konkrétní požadavky Westinghouse.
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V Česku se připravuje výstavba tří malých modulárních reaktorů SMR. V úvahu připadají lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má být českou ambicí nejen stavba vlastních zdrojů, ale také zapojení domácího průmyslu do evropského dodavatelského řetězce.
„Z naší strany bylo získání certifikace ASME potřebné pro výrobu primárních komponent jaderných elektráren letos na jaře prozíravým krokem,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Škody JS Karel Bednář. Podle něj nyní firmu oslovují přední hráči oboru včetně hlavních dodavatelů celých elektráren a nabízejí jí zapojení do svých mezinárodních řetězců.
Škoda JS přitom nezačíná od nuly. Vnitřní části reaktorů už dodává pro jiné projekty a zakázka od Westinghouse odpovídá oblastem, na které se chce zaměřovat. V Plzni nyní připravuje výrobní technologie tak, aby mohla po dokončení zkoušek přejít k výrobě komponent určených přímo pro elektrárny.
Ve hře je Evropa i americký trh
První příležitosti firma vidí v evropských projektech Westinghouse, ambice má ale širší. „Úspěch v současné přípravné fázi nám umožní dodávky zmiňovaných komponent pro evropské projekty Westinghouse. Naší ambicí ale zároveň je dostat se i na americký trh,“ řekl Jan Růžička, který ve Škodě JS vede obchodní tým pro západní teritoria. Potenciál vidí v přípravách nových jaderných bloků ve Spojených státech.
Evropské plány Westinghouse už mají konkrétní podobu. V Polsku konsorcium Westinghouse–Bechtel připravuje první jadernou elektrárnu se třemi bloky AP1000. Letos v září se s investorem Polskie Elektrownie Jądrowe dohodlo na hlavních obchodních podmínkách připravované smlouvy na její výstavbu. V říjnu pak Westinghouse oznámil podmíněné objednávky u čtyř polských výrobců pro první blok v lokalitě Lubiatowo-Kopalino. Také jejich plné zapojení závisí na splnění kvalifikačních požadavků a úspěšné výrobě zkušebních dílů.
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Zprávy z firem
Britové chtěli, aby z nových reaktorů Rolls-Royce profitoval hlavně domácí průmysl. Jenže část příprav klíčových komponent míří do Jižní Koreje — a také do Plzně. Zatímco Korejci vyvolali v Londýně poprask, česká Škoda JS zůstává spíš stranou pozornosti.
Rozsah amerických ambicí ukazuje partnerství, které v říjnu 2025 oznámili vlastníci Westinghouse, společnosti Cameco a Brookfield, s americkou vládou. Rámcová dohoda počítá s podporou financování a povolování nových reaktorů Westinghouse v souhrnné hodnotě nejméně 80 miliard dolarů. Jde o plán rozvoje americké jaderné energetiky, z něhož zatím pro Škodu JS nevyplývají potvrzené dodávky.
Rolls-Royce už si plzeňskou firmu vybral
Westinghouse není jediným světovým hráčem, u kterého se Škoda JS prosazuje. Britský Rolls-Royce SMR letos v září oznámil, že českému podniku zadal kontrakt na návrh a dodávky klíčových systémů řízení pro své malé modulární reaktory. Jejich součástí jsou pohony regulačních tyčí, které pomáhají regulovat výkon reaktoru a umožňují jeho rychlé odstavení.
Smlouva zahrnuje také přípravu sériové výroby a podmínky budoucího kontraktu pro celosvětové dodávky. Podle Bednáře by tato spolupráce mohla v budoucnu znamenat opakované zakázky přesahující miliardu korun na každý malý modulární reaktor. Vedle přípravy komponent pro velké bloky AP1000 si tak Škoda JS buduje pozici i v dodavatelském řetězci menších jaderných zdrojů.
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